محافظات

محافظ دمياط يفتتح مشروعات التطوير بمستشفى السرو

زينب الزغبي

افتتح  الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ،  عدد من مشروعات التطوير بمستشفى السرو المركزي، بالمشاركة المجتمعية للمجتمع المدنى.

حيث جاء ذلك بحضور النائب وليد التمامى و النائب أمير الصديق عضوا مجلس الشيوخ و الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة و الدكتورة رشا مصلح مدير فرع هيئة التأمين الصحي وفايزة فودة رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو.

حيث افتتح غرفة التبرع بالدم، والتى تم تجهيزها بعدد ٣ أسرة وكافة التجهيزات اللازمة،  وافتتح غرفة ثلاجة ومغسلة الموتى بسعة ٩ عيون طبقًا للاشتراطات المحددة ، هذا إلى جانب افتتاح أعمال تطوير مركز العلاج الطبيعي، و دعمه بعدد ٢٨ جهازا ، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء داخل المستشفى.

وخلال الافتتاح  اطلع " المحافظ " على آليات التطوير وتزويد الأقسام بأجهزة حديثة، دعمًا لقدرة المستشفى على تقديم خدمات صحية متميزة لأهالي مركز ومدينة السرو والمناطق المجاورة.

وأشاد " محافظ دمياط" بجهود المجتمع المدني لدعم خطة الدولة  نحو تطوير المستشفيات  وتحسين جودة الرعاية الصحية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

كما أشاد بجهود الأطقم الطبية والإدارية، والقائمين على تنفيذ المشروعات، موجّهًا بضرورة الحفاظ على مستوى الأداء، واستمرار أعمال التطوير بما يحقق أفضل خدمة ممكنة للمرضى.

