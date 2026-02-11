تهيئة مناخ الاستثمار.. خبير اقتصادي: الرئيس السيسي حريص على تحقيق التنمية الاقتصادية

علق الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، على التعديل الوزاري الجديد ووضع الملف الاقتصادي كأولوية للعمل الحكومي.

وقال مصطفى أبو زيد في مداخلة هاتفية على قناة " المحور"، :" الرئيس السيسي حريص على تحقيق التنمية الاقتصادية ومراعاة تحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي ومراعاة ملفات التعليم والصحة والبرامج الحماية الاجتماعية ".



وتابع مصطفى أبو زيد :" الرئيس السيسي كلف الحكومة بالعمل على تهيئة المناخ في ملف الاستثمار لأنه يعد أحد الملفات الملحة للمضي قدما لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر ".



وأكمل مصطفى أبو زيد :" استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يسهم في تواجد رؤية محددة وأهداف واضحة المعايير لتنفيذ الخطط الاقتصادية".



ولفت مصطفى أبو زيد :" منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يستهدف التنسيق والتناغم بين المجموعة الاقتصادية ووضع آليات للتقييم ومتابعة الخطط الاقتصادية ".