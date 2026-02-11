ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال FLEX VIGILANT



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال (FLEX VIGILANT ) والتى ترفع علم جزر مارشال و يبلغ طولها 297 مترا و بعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة تبلغ حوالى 73022 طن من الغاز المسال ، بعد تراكيها بنجاح بجوار وحدة التغويز العائمة ( ENERGOS WINTER ) لبدء عملية نقل وتفريغ الشحنة عبر أرصفة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC ) .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 51652 طن تشمل : 16250 طن يوريا و 1000 طن جبس معبأ و 1625 طن مولاس و 108 طن بطاطس و 1900 طن كسب صويا و 30769 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42324 طن تشمل : 12579 طن حديد و 11360 طن خردة و 7488 طن فول صويا و 7000 طن كسب صويا و 711 طن خشب زان و 3186 طن زيت طعام .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1171 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 349 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3342 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 42553 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 23441 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5781 حركة .