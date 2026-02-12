قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل رمضان... طريقة عمل كفتة الأرز في البيت

هاجر هانئ

كفتة الأرز من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها، فيمكنك تطبيقها وتخزينها لرمضان بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كفتة الأرز فيما يلي….


مقادير كفتة الأرز 

● 1 كيلو لحمة مفرومة

● ½ كيلو دقيق أرز

● بصل مفروم

● شبت

● بقدونس

● كزبرة خضراء مفرومة

● فلفل حار مفروم

● قرفة ناعمة

● زنجبيل بودرة

● 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

● زيت للقلي

● عصير طماطم

● ثوم

● صلصة طماطم

● ملح

● فلفل اسود

طريقة تحضير كفتة أرز

تضرب في الكبة اللحمة المفرومة مع دقيق الأرز و البصل والخضرة والفلفل الحار والتوابل والملح والفلفل الأسود والبيكنج بودر
يشكل الخليط أصابع وتقلى في الزيت
يحفظ الخليط فى اطباق فى اطباق فل فى الفريزر حتى الاستخدام
للصوص:
يشوح الثوم المفروم في الزيت في إناء على النار
يضاف عصير الطماطم والصلصة و الملح والفلفل الأسود ويقلب كل الخليط
يترك الخليط على النار حتى يتسبك
يترك الخليط ليبرد
يحفظ في أكياس في الفريزر حتى الاستخدام .

