خلاف على ثمن بيع هاتف محمول يتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالتشاجر فيما بينهم وحيازة أحدهم سلاح أبيض بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وطرف ثان: (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ) مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر ، لخلافات مالية بينهم حول ثمن بيع هاتف محمول تعدى خلالها الطرف الأول على الثانى بالضرب بدون إصابات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الأول (قطعتى سلاح أبيض) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





