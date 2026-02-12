قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى بكري: الدولة تتعامل بحسم مع جرائم خطف وهتك عرض الأطفال لحماية المجتمع
غرامات التخلف عن التجنيد.. تعديلات شاملة على قانون الخدمة العسكرية
بمشاركة حجازي.. شوط أول سلبي بين القادسية ونيوم بالدوري السعودي
سقوط طالب داخل بالوعة صرف صحي بمغاعة في المنيا.. وحقيبته المدرسية تنقذه
انقلاب مفاجئ بحالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية على هذه المحافظات
اتحاد أمهات مصر: زيادة سنوات التعليم الإلزامي خطوة مهمة لتحسين جودة المنظومة
موعد كسوف الشمس الأول في 2026 .. اعرف التوقيت والمكان
تصرف غير متوقع من عبد المنصف في أزمة لقاء الخميسي مع زواجه
موعد صرف معاشات مارس 2026 قبل رمضان.. الحقيقة الكاملة
صانع تريند.. البحوث الفلكية عن عالم الزلازل الهولندي: منجم وليس عالما أو جيولوجيا
البحوث الفلكية: تحديد بداية شهر رمضان 2026
رئيس الوزراء يكشف لصدى البلد مصير ملفات التنمية البشرية والصناعية
حوادث

خلاف على ثمن بيع هاتف محمول يتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بالقاهرة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالتشاجر فيما بينهم وحيازة أحدهم سلاح أبيض بالقاهرة.

 بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وطرف ثان: (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ) مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر ، لخلافات مالية بينهم حول ثمن بيع هاتف محمول تعدى خلالها الطرف الأول على الثانى بالضرب بدون إصابات.

 أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الأول (قطعتى سلاح أبيض) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

