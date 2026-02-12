رئيس الإمارات ونظيره الأوغندي يبحثان هاتفيًا علاقات البلدين

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره الأوغندي يوري موسيفيني، اليوم الخميس خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم أولوياتهما التنموية المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

كما هنأ الشيخ محمد بن زايد، خلال الاتصال وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، يويري موسيفيني بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنياً له التوفيق في تحقيق تطلعات بلده وشعبه إلى التنمية والتقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب الرئيس الأوغندي عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته، متمنيًا للإمارات دوام التطور، مؤكداً حرصه على مواصلة العمل على تعزيز العلاقات - الإماراتية الأوغندية إلى آفاق أرحب من التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.