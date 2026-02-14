قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستبقى في قلبي للأبد.. السفير الروسي بمصر يودع القاهرة بعد انتهاء عمله
رئيس «مجلس السلام»: وصلنا في غزة إلى الحضيض
موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
ننشر أول صور لطائرة إير باص 350 - 900 قبل انضمامها لأسطول مصر للطيران
بين تراجع الأرقام وثقة سلوت.. هل أزمة محمد صلاح عابرة أم بداية تحول؟
فون دير لاين: أوروبا كانت بحاجة إلى صدمة لزيادة استثمارات الأمن والتسليح
بحيلة فك الشفرات.. القبض على عصابة سرقة حسابات إنستاباي للمواطنين
كأن الميت عايش.. ميتا تبتكر تقنية تخلي حسابك شغال بعد الوفاة
حصاد الاقتصاد | خفض أسعار الفائدة والسلع الغذائية قبل رمضان
حرب تستمر أسابيع.. الجيش الأمريكي ينتظر إشارة ترامب لاجتياح إيران
عبد المنعم سعيد: الجامعات بحاجة للذكاء الاصطناعي مع ضوابط لضمان فعالية التعليم
التضامن : صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير .. غداً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. هبة عيد تكتب: «في عيد الحب لا تُكثروا الوعود.. بل تهادوا الحب غيبًا بالدعاء»

د. هبة عيد
د. هبة عيد

يأتي عيد الحب كنسمة دافئة في قلب الشتاء لا ليُعلن عن نفسه بصخب بل ليذكّرنا بأن القلوب ما زالت قادرة على النبض مهما أثقلتها الحياة فليس الحب حكاية تُروى في يوم واحد ولا وعدًا يُقال تحت ضوء الشموع ثم يُنسى، بل هو المعنى الذي إن غاب بهتت الإنسانية نفسها وإن حضر تجسّدت في أرقى صورها فالحب ليس شعورًا عابرًا بل الفكرة التي تُعطي للإنسان إنسانيته وتمنح للحياة ملامحها الرحيمة.

الحب أن تجد من يراك حين تنشغل الدنيا عنك وأن تشعر بالأمان في وجوده دون أن يطالبك بشيء هو طمأنينة أكثر منه شغفًا، واحتواء أكثر منه كلمات وهو في أوسع معانيه لا يقتصر على علاقة رجل وامرأة بل يمتد ليشمل حب النفس دون قسوة وحب الأسرة دون امتلاك وحب الناس دون شروط فبه نعرف معنى الرحمة وبه نُدرك أن الاختلاف لا يُفسد الود، وأن القوة الحقيقية تكمن في اللين لا في القسوة.

وفي عالمٍ ازدحمت فيه المصاعب وتزاحمت فيه الضغوط تراجع الحب إلى الخلف لا لأنه ضعف بل لأن القلوب أُرهقت وبرغم هذا التراجع خفَتَ صوت الإنسانية فصار الإنسان أكثر قسوة وأقل تعاطفًا وكأن الحب حين غاب غابت معه القدرة على الشعور بالآخر. 

وهنا تحديدًا تتجلى خطورة الفقد فمجتمع بلا حب هو مجتمع يعمل لكنه لا يشعر يعيش لكنه لا يتراحم. 

وينشأ الأطفال في هذا الفراغ العاطفي دون أن ننتبه فنطلب منهم النضج قبل أن نمنحهم الأمان وننتظر منهم الرحمة قبل أن نُريهم كيف تُمارس والطفل الذي لا يتعلّم الحب في بيئته الأولى يبحث عنه مرتبكًا وقد يخلط بينه وبين التعلّق أو الخوف أو الحاجة لذلك فإن تنمية الحب في نفوس الأطفال ليست ترفًا تربويًا بل مسؤولية إنسانية لأن الحب هو أول درس في فهم الذات والآخر.

وعلينا أن ننمي  الحب فيهم حين نعيشُه أمامهم لا حين نُعرّفه لهم بالكلمات حين نختلف دون إيذاء ونغضب دون قسوة ونعتذر دون انتقاص حين نُشعرهم أن القلب مساحة آمنة وأن الإنسانية ليست شعارًا بل سلوكًا يوميًا صغيرًا يتكرر حتى يصبح طبعًا.

وأجمل ما يُهدى للحب وأصدق ما يُتَهَادَى به هو الدعاء أن تحب أحدهم في غيابه فتدعُو له بسلام القلب وجبر الخاطر وحفظ الروح فالدعاء حبٌّ نقي لا يطلب مقابلًا ولا ينتظر اعترافًا بل هو أعلى صور الإنسانية لأنك تمنح الخير دون أن تكون حاضرًا لتراه.

عيد الحب ليس مناسبة عابرة بل فرصة لنُعيد الاعتبار لمعنى غاب طويلًا، بأن نُدرك أن الحب هو ما يُجسّد إنسانيتنا كفكرة وكقيمة وكحياة وأن نُربّي أبناءنا على أن الإنسانية لا تُقاس بما نملك بل بما نشعر به تجاه غيرنا.

تهادوا الحب غيبًا بالدعاء… فهناك في الغيب تولد أصدق المشاعر وتبقى.

عيد الحب القلوب النبض الحياة الإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

النائب طارق عبد العزيز، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بـمجلس الشيوخ

وكيل تشريعية الشيوخ: واقعة إرتداء شاب لملابس نسائية جرس إنذار لصناع الدراما

النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ

وكيل زراعة الشيوخ: قانون "المحليات" جاهز للتنفيذ بتوافق سياسي شامل

الحبس

الحبس 6 أشهر وغرامة 200 جنيه عقوبة القـ.تل الخطأ طبقا للقانون

بالصور

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

مازدا
مازدا
مازدا

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

ساعة Apple
ساعة Apple
ساعة Apple

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
سحور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد