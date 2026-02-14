د. هبة عيد تكتب: «في عيد الحب لا تُكثروا الوعود.. بل تهادوا الحب غيبًا بالدعاء»

يأتي عيد الحب كنسمة دافئة في قلب الشتاء لا ليُعلن عن نفسه بصخب بل ليذكّرنا بأن القلوب ما زالت قادرة على النبض مهما أثقلتها الحياة فليس الحب حكاية تُروى في يوم واحد ولا وعدًا يُقال تحت ضوء الشموع ثم يُنسى، بل هو المعنى الذي إن غاب بهتت الإنسانية نفسها وإن حضر تجسّدت في أرقى صورها فالحب ليس شعورًا عابرًا بل الفكرة التي تُعطي للإنسان إنسانيته وتمنح للحياة ملامحها الرحيمة.

الحب أن تجد من يراك حين تنشغل الدنيا عنك وأن تشعر بالأمان في وجوده دون أن يطالبك بشيء هو طمأنينة أكثر منه شغفًا، واحتواء أكثر منه كلمات وهو في أوسع معانيه لا يقتصر على علاقة رجل وامرأة بل يمتد ليشمل حب النفس دون قسوة وحب الأسرة دون امتلاك وحب الناس دون شروط فبه نعرف معنى الرحمة وبه نُدرك أن الاختلاف لا يُفسد الود، وأن القوة الحقيقية تكمن في اللين لا في القسوة.

وفي عالمٍ ازدحمت فيه المصاعب وتزاحمت فيه الضغوط تراجع الحب إلى الخلف لا لأنه ضعف بل لأن القلوب أُرهقت وبرغم هذا التراجع خفَتَ صوت الإنسانية فصار الإنسان أكثر قسوة وأقل تعاطفًا وكأن الحب حين غاب غابت معه القدرة على الشعور بالآخر.

وهنا تحديدًا تتجلى خطورة الفقد فمجتمع بلا حب هو مجتمع يعمل لكنه لا يشعر يعيش لكنه لا يتراحم.

وينشأ الأطفال في هذا الفراغ العاطفي دون أن ننتبه فنطلب منهم النضج قبل أن نمنحهم الأمان وننتظر منهم الرحمة قبل أن نُريهم كيف تُمارس والطفل الذي لا يتعلّم الحب في بيئته الأولى يبحث عنه مرتبكًا وقد يخلط بينه وبين التعلّق أو الخوف أو الحاجة لذلك فإن تنمية الحب في نفوس الأطفال ليست ترفًا تربويًا بل مسؤولية إنسانية لأن الحب هو أول درس في فهم الذات والآخر.

وعلينا أن ننمي الحب فيهم حين نعيشُه أمامهم لا حين نُعرّفه لهم بالكلمات حين نختلف دون إيذاء ونغضب دون قسوة ونعتذر دون انتقاص حين نُشعرهم أن القلب مساحة آمنة وأن الإنسانية ليست شعارًا بل سلوكًا يوميًا صغيرًا يتكرر حتى يصبح طبعًا.

وأجمل ما يُهدى للحب وأصدق ما يُتَهَادَى به هو الدعاء أن تحب أحدهم في غيابه فتدعُو له بسلام القلب وجبر الخاطر وحفظ الروح فالدعاء حبٌّ نقي لا يطلب مقابلًا ولا ينتظر اعترافًا بل هو أعلى صور الإنسانية لأنك تمنح الخير دون أن تكون حاضرًا لتراه.

عيد الحب ليس مناسبة عابرة بل فرصة لنُعيد الاعتبار لمعنى غاب طويلًا، بأن نُدرك أن الحب هو ما يُجسّد إنسانيتنا كفكرة وكقيمة وكحياة وأن نُربّي أبناءنا على أن الإنسانية لا تُقاس بما نملك بل بما نشعر به تجاه غيرنا.

تهادوا الحب غيبًا بالدعاء… فهناك في الغيب تولد أصدق المشاعر وتبقى.