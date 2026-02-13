مؤلف مسلسل المداح: العمل يحرك التفكير لا مجرد التسلية

قال المؤلف وليد أبو المجد إن فريق الكتابة حرص في الجزء الجديد من مسلسل “المداح” على أعلى درجات الدقة والمراجعة، موضحًا أن كل مشهد كان يخضع لنقاشات تفصيلية قبل اعتماده، مع مراجعات مستمرة لكافة المحاور الدرامية، إلى جانب نقاش دائم مع المخرج أحمد سمير فرج الذي كان يقرأ السيناريو كاملًا ويتوقف عند أدق التفاصيل لضمان الحفاظ على منطقية الأحداث وجودة البناء الدرامي حتى النهاية.



وعن الجدل الذي يثار أحيانًا حول بعض الجمل أو الإشارات التي يفسرها الجمهور سياسيًا أو اجتماعيًا، يرى المؤلف أن هذا النوع من الجدل صحي في حد ذاته، طالما أنه يدفع الناس للتفكير، مؤكدًا أنهم لا يسعون لإثارة الجدل عمدًا، لكن طبيعة الموضوعات والأساطير والرحلة الرمزية تجعل بعض المشاهدين يربطون الأحداث بالواقع بطرق مختلفة، وهو ما يعتبره دليلًا على أن العمل نجح في تحريك التفكير لا مجرد التسلية.



ويضيف المؤلف أنهم يستمعون جيدًا لكل ردود الفعل، الإيجابية والسلبية، ويعيدون التفكير فيها بجدية، لأن الجمهور في النهاية هو المستهدف الأول، والنجاح الحقيقي بالنسبة لهم أن يشعروا بأن الناس ما زالت مرتبطة بالمسلسل على مدار مواسمه المُختلفة.



مسلسل "المداح: أسطورة النهاية" من بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، حمزة العيلي، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، خالد أنور، مفيد عاشور، علاء مرسي، جمال عبد الناصر، عفاف رشاد وآخرين.. ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.