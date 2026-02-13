يورتشيتش: نسعى للفوز على باور ديناموز رغم حسم التأهل لربع نهائي دوري الأبطال

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إنه على الرغم من التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا في صدارة المجموعة إلا أن الفريق سيلعب على الفوز وختام البطولة بحصد ثلاث نقاط جديدة.

ويحل باور ديناموز الزامبي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وأضاف يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي أنه شاهد الكثير من المباريات للفريق الزامبي وتحديدا اللقاء الأخير والفوز على نهضة بركان ويعلم جيدا مدى جودة هذا الفريق وأنه لا بديل لديه عن الفوز وحصد الثلاث نقاط حتى يحافظ على آمال التأهل للدور ربع النهائي.

وأوضح يورتشيتش أن المباراة ستكون فرصة جيدة بالنسبة للجهاز الفني من أجل تجربة عدد من اللاعبين والعناصر التي لا تشارك بصورة أساسية وفي ظل غيابات كثيرة بسبب ضغط اللقاءات محليا وقاريا وهو أمر جيد جدا لتجهيز باقي اللاعبين لمواصلة المشوار المحلي والقاري بذات القوة.

وشدد على أن محمد الشيبي لن يشارك في مواجهة باور ديناموز خاصة وأنه كان يعاني من نزلة برد شديدة ويفضل ابتعاده حتى يكون مكتمل الشفاء، مشيرا إلى أنه من الضروري إنهاء مشوار دور المجموعات بفوز جديد حتى يكون الفريق جاهزا للأدوار المقبلة.

يذكر أن بيراميدز تأهل مبكرا إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال في صدارة المجموعة بعدما حصد 13 نقطة من 5 مباريات وقبل الجولة الأخيرة.