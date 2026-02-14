قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني
90 دقيقة تحسم الحلم الأفريقي.. حسابات معقدة بين الزمالك والمصري في الجولة الأخيرة للكونفدرالية
الدوري الإسباني.. موعد مباراة ريال مدريد و ريال سوسيداد والقناة الناقلة
الضربات الأمريكية على إيران ستشمل المنشآت الحكومية والأمنية
روسيا تعلن تدمير 20 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا
أخبار السيارات | أرخص 5 عربيات أوتوماتيك في مصر.. مواصفات أتو 3 إيفو وشانجان إيدو بلس 2026
دعاء للميت في آخر شعبان.. بـ3 كلمات تجمع له الرحمات بـ قبره
أمريكا التزمت بأكثر من مليار دولار لمشاريع مجلس السلام في غزة
إلهام شاهين: الحضارة المصرية القديمة أول من أرست أسس الطب في التاريخ
قرار عاجل بشأن أصحاب فيديو معركة الأسلحة والشماريخ في بولاق الدكرور
مختار جمعة: مصر تجاوزت عاصفة 2011 وحافظت على استقرارها بالإيمان بالله
أخبار البلد

فتح باب التقدم لجائزة الدكتور محمد شوقي الفنجري لعام 2027.. الشروط والمستندات المطلوبة

فتح باب التقدم لجائزة الدكتور محمد شوقي الفنجري لعام 2027
فتح باب التقدم لجائزة الدكتور محمد شوقي الفنجري لعام 2027
حسام الفقي

أعلنت جامعة عين شمس- بناءً على ما ورد إليها من المستشار الدكتور رئيس هيئة قضايا الدولة- عن فتح باب التقدم لـ جائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، وذلك تحت رعاية الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، في إطار دعم البحث العلمي الرصين، وتشجيع الدراسات الجادة ذات البعد المجتمعي والفكري.

وأوضحت الجامعة، أن البحث يُقدَّم في أحد الموضوعين التاليين:

- الدعوة والفكر الإسلامي بين الأصيل والوافد.
- جرائم الطفولة بين الشريعة الإسلامية والقانون.

شروط التقدم لجائزة الدكتور محمد شوقي الفنجري

يشترط في البحث المتقدم للجائزة، ما يلي:
- يُقدَّم البحث في 3 نسخ ورقية.
- ألا يقل عدد صفحات البحث عن 70 صفحة، ولا يزيد على 150 صفحة.
- إرفاق 3 ملخصات للبحث، يتراوح كل منها بين 10 إلى 20 صفحة، تتضمن عرضًا موجزًا ومتكاملًا لجميع عناصر البحث.
- يشترط أن يكون البحث مُعدًا خصيصًا للمسابقة، ولم يسبق نشره أو التقدم به إلى أي جهة أخرى.
- إرفاق قرص مدمج (CD) يحتوي على نسخة من البحث بصيغتي “PDF” و"Word".

المستندات المطلوبة للتقدم لجائزة الدكتور محمد شوقي الفنجري

وشدد على الراغبين في التقدم للجائزة، والحصول على خطاب الترشح المعتمد من الجامعة؛ استيفاء المستندات التالية:
- خطاب ترشح معتمد من عميد الكلية، مرفق به “بيانات المرشح” و"بيانات التواصل".
- إفادة تفيد بالتقدم عبر موقع الجامعة من خلال الرابط المخصص لذلك.
- بيان حالة حديث.
- مبررات الترشح للجائزة (وفق النموذج المرسل للكليات).
- السيرة الذاتية للمرشح (متضمنة صورة شخصية حديثة).

وأكدت الجامعة، ضرورة إرفاق جميع الوثائق والمستندات المشار إليها “كاملةً” مع “خطاب الترشح الوارد من الكلية”.

وأشارت إلى أن آخر موعد للتقدم للجائزة هو يوم 31 ديسمبر 2026، وأن آخر موعد لاستقبال الترشيحات الواردة من كليات الجامعة هو يوم 30 نوفمبر 2026.

ودعت جامعة عين شمس، أعضاء هيئة التدريس والباحثين ممن تتوفر فيهم شروط الجائزة، سرعة التقدم للجائزة، مع ضرورة الإسراع بالتسجيل، واستيفاء جميع متطلبات الترشح؛ للاستفادة من هذه الفرصة العالمية المرموقة، عبر قاعدة بيانات الجوائز بالجامعة على الرابط التالي: https://staff.asu.edu.eg/ar/award-
apply

ونوهت بأن مكتب الجوائز في جامعة عين شمس، يُقدّم الدعم الفني، والإجابة عن كل الاستفسارات للراغبين في التقديم، وذلك من خلال البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]

جامعة عين شمس هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة

