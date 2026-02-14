قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

حبس شخصين لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى النصب والإحتيال

محكمة
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين 4 أيام لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين راغبى إستيراد سيارات كهربائية لهم من الخارج.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين جنائيين بالقاهرة لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين راغبى إستيراد سيارات كهربائية لهم من الخارج.


 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عنصرين جنائيين – مقيمان بمحافظة القاهرة) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير سيارات كهربائية لهم من الخارج دون الوفاء بذلك، والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
 

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (عقود حجز سيارات كهربائية من الخارج - دفاتر شيكات بنكية - أجهزة كمبيوتر- 6 هواتف محمول - تمثال متوسط الحجم "يشتبه فى أثريته - تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصه تنسيقاً والجهات المعنية" يتم إستخدامه فى عمليات النصب على المواطنين).

وبمواجهـــتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وأمكن الإستدلال على 15 مواطن من ضحاياهم، وبسؤالهم إتهموا المذكورين بالإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت إجماليها (12,5 مليون) جنيه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.


 

وجبات سحور بدون زيادة وزن .. 4 أفكار صحية تمنح طاقة طوال الصيام

طريقة عمل وجبات سحور مشبعة بدون زيادة وزن | أفكار صحية تمنحك طاقة طوال الصيام

عرض في قدمك أول إنذار لمرض السكري.. علامة مبكرة لا تتجاهليها

هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري

عادة صباحية تدمر هرموناتك.. خطأ يومي يسبب اضطراب المزاج وزيادة الوزن .. الحل في اختيار التوقيت

عادة صباحية بسيطة تدمر هرموناتك دون أن تشعري

ماذا يحدث لجسمك عند منع السكر 7 أيام؟.. تحسن البشرة والنوم الأبرز

لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط

