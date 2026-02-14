حبس شخصين لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى النصب والإحتيال

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين 4 أيام لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين راغبى إستيراد سيارات كهربائية لهم من الخارج.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين جنائيين بالقاهرة لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين راغبى إستيراد سيارات كهربائية لهم من الخارج.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عنصرين جنائيين – مقيمان بمحافظة القاهرة) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير سيارات كهربائية لهم من الخارج دون الوفاء بذلك، والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (عقود حجز سيارات كهربائية من الخارج - دفاتر شيكات بنكية - أجهزة كمبيوتر- 6 هواتف محمول - تمثال متوسط الحجم "يشتبه فى أثريته - تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصه تنسيقاً والجهات المعنية" يتم إستخدامه فى عمليات النصب على المواطنين).

وبمواجهـــتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وأمكن الإستدلال على 15 مواطن من ضحاياهم، وبسؤالهم إتهموا المذكورين بالإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت إجماليها (12,5 مليون) جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



