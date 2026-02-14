نائبة: استكمال الانتخابات المحلية يعكس حرص القيادة السياسية على بناء مؤسسات الدولة

قالت الدكتورة داليا الأتربي عضو مجلس الشيوخ مساعد رئيس حزب المؤتمر إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية يعكس حرص القيادة السياسية على استكمال بناء مؤسسات الدولة وتعزيز دعائم اللامركزية والمشاركة الشعبية في صنع القرار.

وأكدت الأتربي - في تصريح اليوم - أن المجالس المحلية تُعد ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، لما لها من دور محوري في الرقابة على الأجهزة التنفيذية، وتحديد أولويات المواطنين على مستوى المحافظات والمراكز، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة من القاعدة إلى القمة.

وشددت على أهمية الدور المنوط بالأحزاب السياسية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بتأهيل وإعداد كوادر قادرة على خوض انتخابات المحليات بكفاءة، من خلال برامج تدريبية وسياسية وإدارية حقيقية، تضمن تقديم مرشحين يمتلكون الوعي والخبرة والقدرة على التواصل مع المواطنين وخدمة قضاياهم، بما يحقق الهدف الحقيقي من هذا الاستحقاق الدستوري

وأضافت أن انتخابات المجالس المحلية تمثل فرصة حقيقية لتمكين الشباب والمرأة وإتاحة مساحات أوسع للمشاركة السياسية الفعالة، بما يسهم في ضخ دماء جديدة داخل العمل العام، ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. وأشارت إلى أن نجاح هذا الاستحقاق يتطلب تنسيقًا كاملًا بين الحكومة والأحزاب والمجتمع المدني، لضمان بيئة انتخابية واعية وتنافسية، تُفرز مجالس محلية قادرة على التعبير عن احتياجات الشارع المصري والمشاركة بفاعلية في تنفيذ خطط التنمية على أرض الواقع.

