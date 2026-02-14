قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الدولة للإنتاج الحربي: الدخول لمجال الذكاء الاصطناعي وسيلتنا لتطوير الصناعات الدفاعية

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي،
الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي،

اجتمع الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، برؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من القيادات بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، لمتابعة سير العمل ووضع ملامح خطط العمل خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، في أول لقاء معهم عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، لتولي مهام الوزارة.

أعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الاجتماع عن شعوره بخالص التقدير للثقة الغالية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لتوليه للحقيبة الوزارية للإنتاج الحربي، مثمنًا جهود أبناء الإنتاج الحربي المخلصين خلال الفترة الماضية وما تحقق من إنجازات ونجاحات من أجل دعم مجال التصنيع العسكري والمدني في مصر.

وحرص الوزير على تهنئة كل الحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، متمنيًا أن تعاد هذه الأيام المباركة عليهم وعلى أسرهم باليُمن والبركات، ومن جانب آخر توجه بالشكر للوزراء السابقين على جهودهم للإرتقاء بالإنتاج الحربي، مضيفًا أن تبادل الخبرات والمعرفة أمر حيوي لإستكمال مسيرة البناء.

وشدد "جمبلاط" على وجوب الإلتزام التام بتنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بالإنتاج والطاقة والتنمية الاقتصادية والأمن القومي، وذلك بمنتهى الكفاءة والدقة، ووضع خطط للوزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات اللازمة لتحقيقها وتحديد مدد تنفيذها وتوفير التمويل اللازم لذلك ووضع مؤشرات قياس الأداء والتي ستكون جميعها محلاً للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة.

وأضاف أن من ضمن التكليفات الرئاسية أيضًا ما يتعلق بتنمية المجتمع وبناء الإنسان وإعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة في الشأن العام بإجراءات شفافة تلبي طموح المواطنين وتؤدى إلى الوصول لأعلى معدلات أداء للوزارة، مؤكدًا أن التوجيهات الرئاسية تمثل خارطة طريق استراتيجية تستهدف دعم وتعزيز دور الإنتاج الحربي في الصناعة الوطنية.

مؤشرات لقياس الأداء

وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي عددا من التوجيهات المتعلقة بضرورة العمل على سرعة تنفيذ المشروعات التي يتم المشاركة في تنفيذها وذلك بأعلى جودة ووفقًا للمخططات الزمنية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة لابد أن تشهد استكمالا لمسيرة البناء والنجاح وأن يصبح هناك بصمة جديدة تضاف إلى ما سبق وتم تحقيقه من انجازات.

وأكد على ضرورة الاستمرار في توفير مطالب قواتنا المسلحة الباسلة من المنتجات العسكرية المتطورة التي تقوم شركات الإنتاج الحربي بتصنيعها وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع.

وأكد "جمبلاط" ضرورة الحرص على الدخول بقوة في مجال الذكاء الاصطناعي حيث سيمثل أداة أساسية لتطوير الصناعات الدفاعية في الفترة المقبلة لمضاعفة القوة ومنح المقاتل والأسلحة التفوق في الميدان عبر معالجة البيانات الرقمية الدقيقة في أجزاء من الثانية مما يساهم في اتخاذ قرارات فائقة الدقة.

كما وجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة الاستثمار في رأس المال البشري للإنتاج الحربي، مشددًا أن العامل هو الأساس في العملية الإنتاجية.

ولفت إلى أن الإنتاج داخل الجهات التابعة للوزارة يسير بشكل مميز، نظرًا لما تمتلكه من قدرات بشرية قادرة على صناعة المستحيل وتحدي الصعاب من خلال العمل بروح الفريق الواحد، مضيفًا أننا سنعمل على صقل وتنمية مهارات جميع العاملين وتقديم أوجه الدعم لهم.

وأشار "جمبلاط" إلى ضرورة بذل أقصى جهد ممكن لتطوير المنتجات العسكرية من أسلحة وذخائر ومعدات وأنظمة إلكترونية متطورة، لتواكب أحدث تكنولوجيات التصنيع على مستوى العالم وإحداث طفرة في التصنيع المحلي.

وزير الدولة للإنتاج الوزراء التصنيع المحلي المنتجات العسكرية المشروعات

