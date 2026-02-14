انطلاق التصويت في جولة الإعادة بـ انتخابات نقابات المحامين

انطلقت اليوم السبت، عمليات التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، في إطار حرص نقابة المحامين على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتمكين المحامين من استكمال اختيار ممثليهم بحرية كاملة.

وتُجرى جولة الإعادة وسط استعدادات تنظيمية مكثفة من جانب النقابة العامة والنقابات الفرعية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عملية الاقتراع داخل اللجان الانتخابية، وضمان انتظامها في أجواء من الانضباط والحياد، مع توفير التسهيلات اللازمة للمحامين للإدلاء بأصواتهم دون معوقات.

وتشمل جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية نقابات: جنوب القاهرة، القاهرة الجديدة، وحلوان، على أن تُستكمل باقي الإجراءات وفق الضوابط والجدول الزمني المعلن من نقابة المحامين.