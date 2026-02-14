محكوم عليه بالحبس.. الداخلية تنفى إدعاء شخص بمحاولة ضبطه دون وجه حق

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام رجال الشرطة بالدقهلية بمحاولة القبض عليه دون سند قانونى والتعدى على أسرته بالسب والضرب.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وتم تحديد القائم على النشر (عاطل– مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية- مطلوب التنفيذ عليه بالحبس فى قضية تبديد).

وبتاريخ 7 فبراير الجارى ووفقاً لإجراءات مقننة استهدفت قوة أمنية القائم على النشر وحال ضبطه تجمع والده “له معلومات جنائية”، نجل عمه وقاما بإعتراض القوات "أمكن ضبطهما"، كما تم ضبط المحكوم عليه فى وقت لاحق.

وبمواجهته علل قيامه بنشر تلك الإدعاءات لغل يد الأجهزة الأمنية عن ضبطه لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





