انطلاق معرض اليوم الواحد للمفروشات بسوق كفر السوالم بدمياط

تم تنفيذ معرض اليوم الواحد للمفروشات بسوق كفر السوالم ، بمتابعة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد برئاسة الأستاذ وحيد عبد ربه.

وذلك فى إطار الجهود المبذولة من المشروعات والأسواق التى تم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

جاء ذلك فى إطار خطة تعظيم الاستفادة من المنشآت والموارد و توفير مكان آمن ومناسب للباعة وكذا توفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وتحت إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ