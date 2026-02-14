إطلاق حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى بدمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن إطلاق حملة «365 يوم سلامة» تحت شعار: «اسأل.. شارك.. تأكد.. من أجل سلامتك».

تهدف الحملة إلى ترسيخ ثقافة سلامة المرضى وجعلها ممارسة يومية داخل جميع المنشآت الصحية، من خلال تعزيز الشراكة بين مقدمي الخدمة الصحية والمرضى، وضمان تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.

تعتمد الحملة على أساليب توعية مبتكرة تشمل:

• رسائل توعوية يومية بسيطة وواضحة.

• فيديوهات قصيرة بلغة سهلة وبسيطة.

• النشر الدوري عبر مختلف الوسائل للوصول لكل فئات المجتمع.

وستستمر الحملة طوال 365 يومًا، لتغطي مجموعة من المحاور الأساسية، منها:

• سلامة الأدوية: التوعية بالإرشادات الصحيحة للاستخدام الآمن وتجنب الأخطاء الدوائية.

• الوقاية من العدوى: تطبيق ممارسات تضمن بيئة علاجية آمنة.

• الجراحة الآمنة: توعية المرضى بالإجراءات التأكيدية قبل وبعد العمليات.

• حقوق المريض: تعزيز مشاركة المريض في القرارات العلاجية بما يحفظ حقوقه.

وتُقدَّم هذه الحملة وجميع الخدمات التابعة لها في جميع الوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بدمياط، لتكون سلامتك أولوية يومية لنا جميعًا.