ميلوني: مستقبل إيطاليا وأوروبا يعتمد على أفريقيا آمنة ومزدهرة
ستبقى في قلبي للأبد.. السفير الروسي بمصر يودع القاهرة بعد انتهاء عمله
رئيس «مجلس السلام»: وصلنا في غزة إلى الحضيض
موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
ننشر أول صور لطائرة إير باص 350 - 900 قبل انضمامها لأسطول مصر للطيران
بين تراجع الأرقام وثقة سلوت.. هل أزمة محمد صلاح عابرة أم بداية تحول؟
فون دير لاين: أوروبا كانت بحاجة إلى صدمة لزيادة استثمارات الأمن والتسليح
بحيلة فك الشفرات.. القبض على عصابة سرقة حسابات إنستاباي للمواطنين
كأن الميت عايش.. ميتا تبتكر تقنية تخلي حسابك شغال بعد الوفاة
حصاد الاقتصاد | خفض أسعار الفائدة والسلع الغذائية قبل رمضان
حرب تستمر أسابيع.. الجيش الأمريكي ينتظر إشارة ترامب لاجتياح إيران
عبد المنعم سعيد: الجامعات بحاجة للذكاء الاصطناعي مع ضوابط لضمان فعالية التعليم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إطلاق حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى بدمياط

صحة دمياط
صحة دمياط
زينب الزغبي

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن إطلاق حملة «365 يوم سلامة» تحت شعار: «اسأل.. شارك.. تأكد.. من أجل سلامتك».

تهدف الحملة إلى ترسيخ ثقافة سلامة المرضى وجعلها ممارسة يومية داخل جميع المنشآت الصحية، من خلال تعزيز الشراكة بين مقدمي الخدمة الصحية والمرضى، وضمان تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.

تعتمد الحملة على أساليب توعية مبتكرة تشمل:
• رسائل توعوية يومية بسيطة وواضحة.
• فيديوهات قصيرة بلغة سهلة وبسيطة.
• النشر الدوري عبر مختلف الوسائل للوصول لكل فئات المجتمع.

وستستمر الحملة طوال 365 يومًا، لتغطي مجموعة من المحاور الأساسية، منها:
• سلامة الأدوية: التوعية بالإرشادات الصحيحة للاستخدام الآمن وتجنب الأخطاء الدوائية.
• الوقاية من العدوى: تطبيق ممارسات تضمن بيئة علاجية آمنة.
• الجراحة الآمنة: توعية المرضى بالإجراءات التأكيدية قبل وبعد العمليات.
• حقوق المريض: تعزيز مشاركة المريض في القرارات العلاجية بما يحفظ حقوقه.

وتُقدَّم هذه الحملة وجميع الخدمات التابعة لها في جميع الوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بدمياط، لتكون سلامتك أولوية يومية لنا جميعًا.

دمياط محافظ دمياط صحه حملة

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

بشعار لا بديل عن الفوز.. موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية

إمساكية شهر رمضان 2026

إمساكية شهر رمضان 2026 في مصر.. اعرف مواعيد الإفطار والسحور

استقرار أسعار الحديد

الطن بكام النهارده؟.. استقرار أسعار الحديد وتباين في الأسمنت اليوم الجمعة 13 فبراير 2026

بالصور

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

