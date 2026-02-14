مسلسلات رمضان.. إيمان يوسف صديقة ياسر جلال في كلهم بيحبوا مودي

نشاط كبير للفنانة الشابة ايمان يوسف في رمضان الحالي، حيث تشارك في بطولة المسلسل الرمضاني كلهم بيحبوا مودي مع النجم الكبير ياسر جلال.

وتلعب إيمان دور نيفين الصديقة المقربة ضمن احداث المسلسل والذي تشارك نيفين أيضا بكثافة في الأغنية الدعائية العمل. المسلسل بطولة ياسر جلال وميرفت أمين، وآيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، وجوري بكر، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

وإنتاج مها سليم والمتحدة للخدمات الإعلامية.

ايمان سعيدة بالعمل مع نجوم كبار مثل ياسر جلال و ميرفت امين و المخرج احمد شفيق والمنتجة مها سليم و بالطبع التعاون مع الشركة المتحدة.