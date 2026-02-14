أجواء عالمية.. شرم الشيخ تحتفي بانطلاق الكرنفال اللاتيني السنوي بسوهو سكوير

شهدت ساحة سوهو سكوير بمدينة شرم الشيخ انطلاق فعاليات الكرنفال اللاتيني السنوي، في أجواء احتفالية مبهجة، ضمن أكبر حدث ترفيهي سياحي يُقام خلال شهر فبراير، وذلك للعام العاشر على التوالي.

ويُعد الكرنفال من الفعاليات التي ينتظرها آلاف السائحين من مختلف الجنسيات والأعمار، لما يجسده من أجواء المهرجانات الموسيقية والاستعراضية العالمية، بمشاركة أشهر الفرق الفنية الدولية.

وقال رامي رزق الله، مدير قطاع سوهو سكوير، إن تنظيم الكرنفال يأتي في إطار دعم وتنشيط الحركة السياحية، وإضفاء أجواء احتفالية مميزة للسائحين، الذين يعشقون هذا النوع من الفعاليات.

وأضاف أن الحدث يُنظم سنويًا على غرار المهرجانات الموسيقية العالمية التي تُقام في شوارع الدول الأوروبية، وتحظى بصدى واسع على المستوى الدولي.

وأوضح أن الكرنفال تضمن فقرات غنائية واستعراضية متنوعة تناسب مختلف الأعمار والجنسيات، وتفاعل معها أكثر من 11 ألف سائح من شتى دول العالم، ليصبح وجهة ترفيهية متكاملة داخل القطاع كل عام.

وشملت الفعاليات عروضًا موسيقية لفرق عالمية، ورقصات استعراضية مثل السامبا، والموكب الفرعوني، إلى جانب عروض النافورة الراقصة، والأكروبات، والأراجوز، ومواكب القطار الاستعراضي المعروف بـ«قطار المفاجآت» أو «القطار الترفيهي»، الذي يُعد وسيلة تنقل مجانية وممتعة للأطفال داخل القطاع، فضلًا عن انتشار الشخصيات الكرتونية، مثل «الباندا»، في أرجاء المكان.

وأشار إلى أن «قطار المفاجآت» يتكون من عربات صُممت بأشكال كرتونية للحيوانات والطيور، تعبيرًا عن ثقافات متعددة؛ فالجزء الأول صُمم على شكل ونش، تعبيرًا عن الثقافة المصرية، والثاني على هيئة بطة تمثل الثقافة الكوبية، والثالث على شكل فيل يرمز إلى الثقافة البرازيلية، والرابع على هيئة سلحفاة تعبر عن كولومبيا، بينما جاء الجزء الخامس على شكل صدفة بحرية تجسد الحياة البحرية بخليج العقبة في جنوب سيناء. ويحكي كل جزء قصة مختلفة من خلال عروض يقدمها شباب وفتيات على أنغام الموسيقى الصاخبة، إلى جانب توزيع هدايا تذكارية على السائحين خلال مشاركتهم في الكرنفال.

وأكد أن المشاركين في العروض حرصوا على ارتداء أزياء زاهية الألوان، مع تناغم الإضاءة والمؤثرات البصرية مع الإيقاعات الموسيقية، ما أضفى حالة من الإبهار والتفاعل الكبير بين الحضور، الذين عبّروا عن سعادتهم بإقامة المهرجان سنويًا، وحرصهم على مشاهدته كل عام لما يتميز به من متعة وتشويق، خاصة مع إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في طقوسه المختلفة، والتي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح السبت.

وأضاف أن المهرجان حقق مردودًا إيجابيًا في جذب السياحة، حيث استقطب آلاف السائحين من أكثر من 18 جنسية، من بينها أوكرانيا، وكازاخستان، وتركيا، وبيلاروسيا، وأرمينيا، وإيطاليا، وروسيا، وأوزبكستان، وبولندا، ورومانيا، والولايات المتحدة، وأيرلندا، والتشيك، وألمانيا، والمجر، وفرنسا، وصربيا، وإسبانيا، ولاتفيا، إلى جانب دول شرق آسيا، وأسواق أفريقية جديدة، فضلًا عن الدول العربية، في مقدمتها الإمارات والأردن ولبنان.