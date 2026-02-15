استعداداً للشهر الكريم.. ورشة "زينة رمضان" في متحف شرم الشيخ

نظّم متحف شرم الشيخ،ورشة فنية تفاعلية بعنوان «ورشة زينة رمضان»، وذلك ضمن فعاليات مشروعه الرمضاني المجتمعي «شارع وادي القمر»، الذي يهدف إلى إحياء الأجواء الرمضانية في إطار يجمع بين التراث المصري والسيناوي، والتعليم غير المباشر، والتفاعل المجتمعي.



وأوضحت إدارة متحف شرم الشيخ، أن شهدت الورشة مشاركة واسعة من الأسر والأطفال، حيث قام المشاركون بتصميم وصناعة فوانيس وزينة رمضانية باستخدام خامات بسيطة ومتنوعة، شملت الكرتون الملوّن، والورق اللامع، والخيوط، وأدوات مُعاد تدويرها.



أشارت إدارة المتحف، إلى أنه تم إشراك الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع مراحل الورشة، حيث كانت لهم مشاركة فاعلة ومتميزة في تنفيذ الأعمال الفنية، في تجربة أكدت أن الإبداع مساحة مشتركة لا تحدّها الاختلافات، وأن المتحف بيئة تعليمية وثقافية شاملة تحتضن الجميع.



أفادت أن أسهمت الأعمال التي نفذها المشاركون في تزيين الممر الخارجي المخصص للمشروع، ليصبح شارعًا رمضانيًا تراثيًا نابضًا بالحياة، يعكس روح الشهر الكريم وقيم المشاركة والانتماء.



يذكر أن هذه الفعالية تأكيدًا على دور المتحف كمؤسسة ثقافية تعليمية فاعلة، لا يقتصر دورها على عرض المقتنيات، بل يمتد ليكون مساحة للتعلّم التفاعلي وصناعة التجارب المجتمعية المستدامة.

