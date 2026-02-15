قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المدير العام للهلال السوداني: من الصعب انتقال چان كلود للأهلي .. لهذا السبب
طائرة مُسيّرة للاحتلال تُسقط 4 شهداء شمال قطاع غزة في استهداف خيمة نازحين غربي الفالوجا
تعرّف على غيابات الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا
«المندوه»: معتمد جمال مستمر معنا في قيادة الزمالك.. ونعمل على احتواء أزمة محمد عواد
أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 15-2-2026
حسام المندوه: بصدد الحصول على أرض بديلة ونحاول إيجاد موارد مالية لنادي الزمالك
«الجماهير زعلانة»| بشير التابعي: مجلس «لبيب».. الأسوأ في تاريخ نادي الزمالك
حكم عمل الرجال في تخصصات الطب لأمراض النساء .. دار الإفتاء ترد
بحضور مصطفى بكري.. «القودة» تطوي 4 سنوات من الثأر بين «آل موسى» و«آل مسلم» في الترامسة بقنا|شاهد
بتقدير من منير فخري لرئيس الوفد .. انتهاء الخلاف بين «البدوى» و«عبدالنور»
مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية
كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

استعداداً للشهر الكريم.. ورشة "زينة رمضان" في متحف شرم الشيخ

محمد الاسكندرانى

نظّم متحف شرم الشيخ،ورشة فنية تفاعلية بعنوان «ورشة زينة رمضان»، وذلك ضمن فعاليات مشروعه الرمضاني المجتمعي «شارع وادي القمر»، الذي يهدف إلى إحياء الأجواء الرمضانية في إطار يجمع بين التراث المصري والسيناوي، والتعليم غير المباشر، والتفاعل المجتمعي.


وأوضحت إدارة متحف شرم الشيخ، أن شهدت الورشة مشاركة واسعة من الأسر والأطفال، حيث قام المشاركون بتصميم وصناعة فوانيس وزينة رمضانية باستخدام خامات بسيطة ومتنوعة، شملت الكرتون الملوّن، والورق اللامع، والخيوط، وأدوات مُعاد تدويرها.


أشارت إدارة المتحف، إلى أنه تم إشراك الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع مراحل الورشة، حيث كانت لهم مشاركة فاعلة ومتميزة في تنفيذ الأعمال الفنية، في تجربة أكدت أن الإبداع مساحة مشتركة لا تحدّها الاختلافات، وأن المتحف بيئة تعليمية وثقافية شاملة تحتضن الجميع.


أفادت أن أسهمت الأعمال التي نفذها المشاركون في تزيين الممر الخارجي المخصص للمشروع، ليصبح شارعًا رمضانيًا تراثيًا نابضًا بالحياة، يعكس روح الشهر الكريم وقيم المشاركة والانتماء.
 

يذكر أن هذه الفعالية تأكيدًا على دور المتحف كمؤسسة ثقافية تعليمية فاعلة، لا يقتصر دورها على عرض المقتنيات، بل يمتد ليكون مساحة للتعلّم التفاعلي وصناعة التجارب المجتمعية المستدامة.
 

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

مدرب كايزر تشيفز: مشفتش نجم في الزمالك ومحبط للخسارة

انقلاب سيارة بالبحيرة

إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

خبير اقتصادي: حزمة الحماية الاجتماعية صمام أمان لضمان استمرار الإصلاح

فريق قونيا سبور

آلانيا سبور يفوز علي قونيا بالدوري التركي

البنك الأهلي المصري وبنك مصر يخفضان فائدة الشهادات 1% دفعة واحدة| ملف

بنكا الأهلي ومصر يخفضان فائدة الشهادات 1% دفعة واحدة.. وخبير اقتصادي يعلق

راندا البحيري عن فوازير شبيك لبيك: هنجسد أدوار شخصيات فنية مشهورة| خاص

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

ياسر جلال

بأجواء مبهجة.. ياسر جلال يروج لمسلسله الجديد بـ مين اللي ميحبش مودي

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

