تهديد صريح بإشعال المنطقة| «الديهي» يتهم رئيس وزراء إثيوبيا بالعقلية الاستعمارية
سعر أعلى عيار ذهب اليوم الأحد 15-2-2026
نقص عنصر غذائي واحد أثناء الحمل قد يُسبب سلسلة مشكلات صحية للأم والجنين |تفاصيل
مع تقلبات أمشير| استشاري حساسية يحذّر من موجات التراب ويقدّم نصائح مهمة
أقل سعر دولار اليوم الأحد 15-2-2026
رسالة جورجينا لـ كريستيانو رونالدو في عيد الحب أثارت الجدل | ماذا قالت؟
الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب
المندوه: عقود احترافية لمن تم تصعيده للفريق الأول من شباب الزمالك
المدير العام للهلال السوداني: لا نخشى الأهلي وسنفوز عليه إذا واجهناه
رئيس وزراء الدنمارك: ترامب لا يزال يرغب في امتلاك جرينلاند
كل سنجل يعمل الحركة دي| تامر حسني يشارك فيديو طريفًا «للسناجل» بمناسبة عيد الحب
أخبار البلد

متحف المركبات الملكية ينظم ورشة فنية احتفالًا بـ شهر رمضان
محمد الاسكندرانى

نظّم القسم التعليمي بمتحف المركبات الملكية ورشة فنية تعليمية احتفالًا بقدوم شهر رمضان الكريم، وذلك في إطار البرامج الثقافية والتوعوية التي يقدّمها المتحف للأطفال.


وأوضحت إدارة متحف المركبات الملكية، إن فاعليات الورشة بدأت بجولة إرشادية متخصصة داخل قاعات المتحف، تعرّف خلالها الأطفال على أهم القطع المتحفية، مع التركيز على فوانيس العربات ودورها التاريخي وأهميتها، وما تعكسه من ملامح الحياة والاحتفالات في زمنها.


أعقب ذلك جلسة نقاشية تفاعلية مع الأطفال تناولت شهر رمضان المبارك، وأهمية الصيام، إلى جانب التعريف بالطقوس والعبادات المرتبطة بالشهر الكريم، بما يتناسب مع الفئة العمرية المشاركة.


واختُتمت الفاعليات بورشة فنية تعليمية قام خلالها الأطفال بصناعة فانوس رمضان وتزيينه، بالإضافة إلى تنفيذ زينة رمضانية باستخدام الورق والفوم، في أجواء اتسمت بالمرح والتفاعل والإبداع.


هدفت الورشة إلى دمج التعلم بالمتعة، وربط الأطفال بالتراث والتاريخ من خلال أنشطة تعليمية وفنية داخل المتحف، تأكيدًا على الدور الثقافي والمجتمعي لمتحف المركبات الملكية.
 

متحف المركبات الملكية المركبات الملكية شهر رمضان رمضان البرامج الثقافية

الصلاة

ما حكم صيام تارك الصلاة وهل يقبل منه؟.. دار الإفتاء تجيب

استقبالات شعبية للأئمة المتدربين بأكاديمية الأزهر العالمية لدى عودتهم إلى بلدانهم

استقبالات شعبية للأئمة المتدربين بأكاديمية الأزهر العالمية لدى عودتهم إلى بلدانهم

تحية المسجد

ما هي السنة عند دخول المسجد؟ دار الإفتاء تكشف عنها

ياسر جلال

بأجواء مبهجة.. ياسر جلال يروج لمسلسله الجديد بـ مين اللي ميحبش مودي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

