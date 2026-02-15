متحف المركبات الملكية ينظم ورشة فنية احتفالًا بـ شهر رمضان

نظّم القسم التعليمي بمتحف المركبات الملكية ورشة فنية تعليمية احتفالًا بقدوم شهر رمضان الكريم، وذلك في إطار البرامج الثقافية والتوعوية التي يقدّمها المتحف للأطفال.



وأوضحت إدارة متحف المركبات الملكية، إن فاعليات الورشة بدأت بجولة إرشادية متخصصة داخل قاعات المتحف، تعرّف خلالها الأطفال على أهم القطع المتحفية، مع التركيز على فوانيس العربات ودورها التاريخي وأهميتها، وما تعكسه من ملامح الحياة والاحتفالات في زمنها.



أعقب ذلك جلسة نقاشية تفاعلية مع الأطفال تناولت شهر رمضان المبارك، وأهمية الصيام، إلى جانب التعريف بالطقوس والعبادات المرتبطة بالشهر الكريم، بما يتناسب مع الفئة العمرية المشاركة.



واختُتمت الفاعليات بورشة فنية تعليمية قام خلالها الأطفال بصناعة فانوس رمضان وتزيينه، بالإضافة إلى تنفيذ زينة رمضانية باستخدام الورق والفوم، في أجواء اتسمت بالمرح والتفاعل والإبداع.



هدفت الورشة إلى دمج التعلم بالمتعة، وربط الأطفال بالتراث والتاريخ من خلال أنشطة تعليمية وفنية داخل المتحف، تأكيدًا على الدور الثقافي والمجتمعي لمتحف المركبات الملكية.

