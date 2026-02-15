قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المدير العام للهلال السوداني: من الصعب انتقال چان كلود للأهلي .. لهذا السبب
طائرة مُسيّرة للاحتلال تُسقط 4 شهداء شمال قطاع غزة في استهداف خيمة نازحين غربي الفالوجا
تعرّف على غيابات الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا
«المندوه»: معتمد جمال مستمر معنا في قيادة الزمالك.. ونعمل على احتواء أزمة محمد عواد
أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 15-2-2026
حسام المندوه: بصدد الحصول على أرض بديلة ونحاول إيجاد موارد مالية لنادي الزمالك
«الجماهير زعلانة»| بشير التابعي: مجلس «لبيب».. الأسوأ في تاريخ نادي الزمالك
حكم عمل الرجال في تخصصات الطب لأمراض النساء .. دار الإفتاء ترد
بحضور مصطفى بكري.. «القودة» تطوي 4 سنوات من الثأر بين «آل موسى» و«آل مسلم» في الترامسة بقنا|شاهد
بتقدير من منير فخري لرئيس الوفد .. انتهاء الخلاف بين «البدوى» و«عبدالنور»
مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية
كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة
نشأت الديهي بعد الحوادث الأخيرة: نحن أمة في خطر ونحتاج سردية مصرية جديدة

عبد الخالق صلاح

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، ما وصفه بتسليط وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي الضوء بشكل مبالغ فيه على الحوادث الغريبة والشاذة عن طبيعة المجتمع المصري، معتبرًا أن هذا النهج يسهم في خلق حالة من الهلع العام ويعكس صورة قاتمة لا تعبّر بالضرورة عن الواقع الكامل.

وقال "الديهي"  "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت،إن التركيز المتكرر على وقائع فردية مثل اعتداء ابن على والدته أو إلباس أحد الرجال زيًا نسائيًا غير لائق بقيم المجتمع، يؤدي إلى ترسيخ انطباع بأن المجتمع يعيش حالة انهيار شامل، متسائلًا: "هل المجتمع المصري بخير؟ هل التعليم بخير؟ هل المعارضة بخير؟ وهل الصحافة بخير؟".

وأضاف أن مصر تمرّ بما وصفه بـ"مأزق تاريخي"، مؤكدًا ضرورة مواجهة الحقيقة مهما كانت مؤلمة، بدلًا من "وضع الرؤوس في الرمال"، مشددًا على أن المجتمعات لا تُعالج أزماتها بالإنكار، بل بجرعات علاج حقيقية تعيد تصحيح المسار.

ودعا إلى صياغة "سردية مصرية جديدة" تستند إلى القيم الأخلاقية والإنسانية الأصيلة، متسائلًا عن مكانة مفاهيم مثل "الجدعنة" و"الشهامة" و"احترام الكبير" في الخطاب العام والمنتج الدرامي والإعلامي.

وطالب وسائل الإعلام والدراما بتحمّل مسؤوليتها في إبراز النماذج الإيجابية وتعزيز دور "القيادة الطبيعية" داخل المجتمع، بما يسهم في إعادة ضبط البوصلة القيمية، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد يضع المجتمع والأمة بأكملها أمام تحديات خطيرة، مؤكدًا أن الخطر لا يكمن في حادثة فردية، بل في غياب مشروع أخلاقي جامع يعيد التوازن ويعزز مناعة المجتمع.

راندا البحيري عن فوازير شبيك لبيك: هنجسد أدوار شخصيات فنية مشهورة| خاص

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

