قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة الدكتور مفيد شهاب بعد مسيرة حافلة بالعطاء الوطني والأكاديمي
الأمين العام للأمم المتحدة: الاتحاد الأفريقي منارة للتعددية في عالم يعج بالانقسام
3 مواجهات محتملة للزمالك والمصري في دور ربع نهائي الكونفيدرالية
محمود فتح الله يكشف سر فوز الزمالك على كايزر تشيفز
ترامب ونتنياهو يرفعان الضغط على إيران وسط مفاوضات نووية متوترة
رئيس "إيرباص" بالشرق الأوسط لـ صدى البلد: طائرة A350 تعزز دور مصر كحلقة وصل عالمية
علي جمعة يوضح ما ينبغى فعله أمام رحمة الله وفضله علينا مهما كثرت ذنوبنا
إغلاق حكومي جزئي بالولايات المتحدة يضغط على قطاع السفر ويهدد باضطرابات تشغيلية محدودة
قبل فتح باب التقديم غداً .. شروط إعارات المعلمين 2026
الرئيس السيسي: 300 مليون دولار ميزانية برامج النيباد وإطلاق مبادرات تمويل بـ500 مليار دولار
احذر إضاءة اللمبة الصفراء في عداد الكهرباء
بعد تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

إطلالات مبهرة.. نجمات الفن يتألقن في عيد الحب

اطلالات عيد الحب
اطلالات عيد الحب
ريهام قدري

خطفت النجمات الأنظار بإطلالات مميزة  في عيد الحب جمعت بين الجرأة والرومانسية، وسيطر اللونان الأحمر والأسود على اختياراتهن، في تناغم لافت يعكس أجواء المناسبة. من السجادة الحمراء إلى الحفلات الخاصة، تألقت الفنانات بأزياء تنوعت بين الكلاسيكي العصري والستايل الجريء.


ليلى علوي بإطلالة أنيقة تجمع بين الجرأة والبساطة


ظهرت النجمة ليلى علوي بإطلالة أنيقة اعتمدت فيها على توب باللون الأحمر الناري، نسقته مع بنطلون أسود كلاسيكي أبرز رشاقتها ومنحها مظهراً متوازناً بين الحيوية والرقي. واختارت مكياجاً هادئاً يركز على إبراز ملامحها الطبيعية مع أحمر شفاه متناغم مع لون التوب، بينما تركت شعرها منسدلاً في تسريحة بسيطة أكملت بها أناقتها الراقية.


منه فضالي تتألق بالأحمر


أما الفنانة منه فضالي فاختارت فستاناً أحمر أنيقاً جاء بتصميم أنثوي لافت، عكس أجواء عيد الحب بامتياز. التصميم أبرز قوامها، واعتمدت معه إكسسوارات ناعمة حتى تتركز الأنظار على الفستان نفسه، فيما جاء المكياج بدرجات دافئة زادت من جاذبية الإطلالة.


مايا دياب بالجلد الأسود… جرأة معتادة


كعادتها في كسر القواعد التقليدية، ظهرت النجمة اللبنانية مايا دياب بإطلالة جريئة من الجلد الأسود، مؤكدة حضورها المختلف في كل مناسبة. التصميم جاء عصرياً بلمسة عصرية لافتة، واعتمدت تسريحة شعر منسدل ومكياجاً قوياً ركز على العيون، لتؤكد أن الأسود يمكن أن يكون خياراً مثالياً حتى في عيد الحب.


جومانا مراد بالأناقة الكلاسيكية


وفضلت الفنانة جومانا مراد اللون الأسود أيضاً، حيث ارتدت فستاناً بأكمام طويلة جاء بقصة راقية أبرزت أناقتها المعهودة. الإطلالة اتسمت بالطابع الكلاسيكي الفخم، مع مجوهرات بسيطة أضافت لمسة بريق دون مبالغة، ومكياج هادئ أبرز جمالها الطبيعي


هيفاء وهبي تخطف الأنظار في بيروت


خلال حفلها في بيروت احتفالاً بعيد الحب، تألقت النجمة هيفاء وهبي بفستان أحمر مطرز بالكامل، عكس أجواء رومانسية فاخرة. التصميم جاء مرصعاً بالتطريزات اللامعة التي أضفت بريقاً خاصاً على المسرح، واختارت معه تسريحة شعر مموجة ومكياجاً جذاباً زاد من سحر حضورها أمام جمهورها.


الأحمر والأسود… ثنائية العشق
تعكس اختيارات النجمات هذا العام سيطرة اللونين الأحمر والأسود على موضة عيد الحب، بين من فضلت التعبير المباشر عن أجواء المناسبة بالأحمر الصارخ، ومن اختارت الأسود الأنيق بلمسة درامية جذابة. وبين الرومانسية الكلاسيكية والجرأة العصرية، أكدت النجمات أن الأناقة في عيد الحب لا تخضع لقواعد ثابتة، بل تعكس شخصية كل فنانة وأسلوبها الخاص.

اطلالات عيد الحب عيد الحب هيفاء وهبي في عيد الحب فستان مايا دياب في عيد الحب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

الدواجن

الفراخ زادت 30 جنيه.. نقاش ساخن على الهواء بين نائب اتحاد منتجي الدواجن وجمعية مواطنون ضد الغلاء

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

الدكتور حسام موافي

حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي.. تفاصيل

سعر الذهب

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

ترشيحاتنا

أرشيفية

الحكومة الفنلندية: وزيرة الخارجية ستزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية اليوم وغدًا

أرشيفية

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد.. فيديو

أرشيفية

الغرفة التجارية بالجيزة تزف بشرى للمواطنين بشأن معارض أهلا رمضان

بالصور

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد