إطلالات مبهرة.. نجمات الفن يتألقن في عيد الحب

خطفت النجمات الأنظار بإطلالات مميزة في عيد الحب جمعت بين الجرأة والرومانسية، وسيطر اللونان الأحمر والأسود على اختياراتهن، في تناغم لافت يعكس أجواء المناسبة. من السجادة الحمراء إلى الحفلات الخاصة، تألقت الفنانات بأزياء تنوعت بين الكلاسيكي العصري والستايل الجريء.



ليلى علوي بإطلالة أنيقة تجمع بين الجرأة والبساطة



ظهرت النجمة ليلى علوي بإطلالة أنيقة اعتمدت فيها على توب باللون الأحمر الناري، نسقته مع بنطلون أسود كلاسيكي أبرز رشاقتها ومنحها مظهراً متوازناً بين الحيوية والرقي. واختارت مكياجاً هادئاً يركز على إبراز ملامحها الطبيعية مع أحمر شفاه متناغم مع لون التوب، بينما تركت شعرها منسدلاً في تسريحة بسيطة أكملت بها أناقتها الراقية.



منه فضالي تتألق بالأحمر



أما الفنانة منه فضالي فاختارت فستاناً أحمر أنيقاً جاء بتصميم أنثوي لافت، عكس أجواء عيد الحب بامتياز. التصميم أبرز قوامها، واعتمدت معه إكسسوارات ناعمة حتى تتركز الأنظار على الفستان نفسه، فيما جاء المكياج بدرجات دافئة زادت من جاذبية الإطلالة.



مايا دياب بالجلد الأسود… جرأة معتادة



كعادتها في كسر القواعد التقليدية، ظهرت النجمة اللبنانية مايا دياب بإطلالة جريئة من الجلد الأسود، مؤكدة حضورها المختلف في كل مناسبة. التصميم جاء عصرياً بلمسة عصرية لافتة، واعتمدت تسريحة شعر منسدل ومكياجاً قوياً ركز على العيون، لتؤكد أن الأسود يمكن أن يكون خياراً مثالياً حتى في عيد الحب.



جومانا مراد بالأناقة الكلاسيكية



وفضلت الفنانة جومانا مراد اللون الأسود أيضاً، حيث ارتدت فستاناً بأكمام طويلة جاء بقصة راقية أبرزت أناقتها المعهودة. الإطلالة اتسمت بالطابع الكلاسيكي الفخم، مع مجوهرات بسيطة أضافت لمسة بريق دون مبالغة، ومكياج هادئ أبرز جمالها الطبيعي



هيفاء وهبي تخطف الأنظار في بيروت



خلال حفلها في بيروت احتفالاً بعيد الحب، تألقت النجمة هيفاء وهبي بفستان أحمر مطرز بالكامل، عكس أجواء رومانسية فاخرة. التصميم جاء مرصعاً بالتطريزات اللامعة التي أضفت بريقاً خاصاً على المسرح، واختارت معه تسريحة شعر مموجة ومكياجاً جذاباً زاد من سحر حضورها أمام جمهورها.



الأحمر والأسود… ثنائية العشق

تعكس اختيارات النجمات هذا العام سيطرة اللونين الأحمر والأسود على موضة عيد الحب، بين من فضلت التعبير المباشر عن أجواء المناسبة بالأحمر الصارخ، ومن اختارت الأسود الأنيق بلمسة درامية جذابة. وبين الرومانسية الكلاسيكية والجرأة العصرية، أكدت النجمات أن الأناقة في عيد الحب لا تخضع لقواعد ثابتة، بل تعكس شخصية كل فنانة وأسلوبها الخاص.