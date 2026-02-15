فطار لم يكتمل.. مأساة غرق شاب في رأس سدر يتحول إلى فاجعة

خيّم الحزن على مدينة رأس سدر، اليوم، بعد مصرع الشاب عبد الرحمن علي عبد العظيم غرقًا في مياه البحر، في حادث مأساوي حوّل صباحًا عاديًا إلى تراجيديا مؤلمة أنهت حياة شاب كان يُعرف بين أهله وأصدقائه بحسن الخلق وتحمل المسؤولية.

القصة الكاملة

وبحسب روايات الأهالي، بدأ عبد الرحمن يومه كعادته بالاهتمام بوالدته، إذ أعدّ وجبة الإفطار ليجلسا سويًا قبل أن يخبرها بنيته النزول إلى البحر لبعض الوقت، مؤكدًا أنه سيعود سريعًا. غير أن القدر كان أسرع؛ إذ باغتته الأمواج، ولم يتمكن من مقاومة التيار، ليلقى مصرعه غرقًا رغم محاولات الإنقاذ.

وأكد شهود عيان أن البحر كان يشهد حالة من اضطراب الأمواج وقت الحادث، ما صعّب من عملية السيطرة على الموقف في اللحظات الأولى، قبل أن يتم انتشال الجثمان.

الراحل كان العائل الوحيد لوالدته بعد وفاة والده، ويتحمل مسؤولية الإنفاق على المنزل، ما ضاعف من حجم الصدمة التي تلقتها الأسرة، خاصة والدته التي فقدت سندها الوحيد.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي المنطقة، الذين عبّروا عن بالغ أسفهم لفقدان شاب عُرف بطيبته واجتهاده.

وشُيّع جثمان الفقيد في جنازة مهيبة، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة، وأن يُلهم الله أسرته الصبر والسلوان.