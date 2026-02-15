قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
مدبولي يقطع الطريق على "المستغلين": لا زيادة في الأسعار هذا العام.. ورقابة صارمة على الأسواق
بعد أكثر من 20 عاما.. بورسعيد تستعيد جمال شاطئها في أضخم مشروع تطوير للواجهة البحرية
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزير العلاقات مع أفريقيا الوسطى والكاميرون
بالأرقام والإنفوجراف.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة بقيمة 40.3 مليار جنيه في رمضان
طهران: مسألة «تصفير» تخصيب اليورانيوم لم تعد مطروحة على طاولة التفاوض
بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات الادخار
حزمة اجتماعية جديدة.. مساندة نقدية إضافية بـ 400 جنيه لـ 10 ملايين مواطن.. و300 للمستفيدين بمعاش الطفل والرائدات الريفيات
وزير المالية: زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي من 2200 إلى 2350 جنيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيرادات الأفلام .. مفاجاة آسر ياسين وصدمة منى زكي

آسر ياسين
آسر ياسين
أحمد إبراهيم

يتنافس عدد من الأفلام بدور العرض السينمائي في الموسم الحالي، ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن حجم إيرادات هذه الأعمال خلال عرضها أمس السبت  بحسب ما أعلن محمود الدفراوي، مسئول التوزيع بغرفة صناعة السينما.

إن غاب القط 

حقق فيلم إن غاب القط، ايرادات وصلت إلى 728.597 جنيهًا، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعي مليء بالمواقف الكوميدية، ويشارك في بطولته كل من آسر ياسين وأسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، انتصار وعدد آخر من الفنانين.

طلقني

حقق فيلم طلقني إيرادات بلغت 340.692 جنيهًا.

فيلم ‎"طلقني" من إخراج خالد مرعي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو التعاون الثاني للفنانة دينا  الشربيني مع كريم محمود عبد العزيز بعد فيلم الهنا اللي أنا فيه.

جوازة ولا جنازة

بينما حقق فيلم “جوازة ولا جنازة 171.752 جنيهًا.

الفيلم من بطولة، نيللي كريم وشريف سلامة والنجمة لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم، انتاج اتحاد الفنانين للسينما.

ولنا في الخيال حب

حقق فيلم ولنا في الخيال حب من بطولة أحمد السعدني ومايان السيد، إيرادات بلغت 129.493 جنيهًا.  

السلم والثعبان 2

حقق فيلم السلم والثعبان 2 إيرادات وصلت الي 64.222 جنيه.

يقوم  ببطولة الجزء الثاني  عمرو يوسف ومعه أسماء جلال، حيث يجسدان شخصيتي “ملك” و”أحمد” في قصة حب جديدة.

كما يشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ظافر العابدين، وماجد المصري، وفدوى عابد.

الملحد 

تمكن فيلم الملحد، من تحقيق ايرادات  وصلت الى 21.422 جنيهًا.  

يُذكر أن فيلم “الملحد” بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، وعدد من ضيوف الشرف منهم هشام عاشور.

السادة الأفاضل

حقق فيلم “السادة الأفاضل” إيرادات وصلت إلى 17.415 جنيهًا.

وتدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يفجعها موت الأب، جلال، وسرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسئولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه.

ويتضح أن “جلال” كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.

"السادة الأفاضل” يضم نخبة من النجوم: محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.

الست

حقق فيلم الست من بطولة مني زكي ، إيرادات ليلة أمس،  وصلت الي 3398 جنيهًا.

فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داود وأحمد خالد صالح.

آسر ياسين الفنان آسر ياسين فيلم إن غاب القط فيلم الست فيلم السادة الأفاضل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

الأهلي

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

ياميش رمضان

مقابل نقاط الخبز.. حقيقة صرف ياميش رمضان مجانا على بطاقة التموين

«العمل» تعلن عن 210 وظيفة

بمرتبات مجزية وتأمينات.. «العمل» تعلن عن 210 وظيفة بإحدى المستشفيات التخصصية

موعد أول أيام شهر رمضان المعظم

الأربعاء أم الخميس.. 4 دول تعلن موعد أول أيام شهر رمضان المعظم 2026

بالصور

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد