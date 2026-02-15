بتوقيع "ليلي وهبة".. المجوهرات بطل صامت في "على قد الحب"

تظهر الفنانة نيللي كريم، بشخصية مصممة مجوهرات، ضمن أحداث مسلسل "على قد الحب" المقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

فيما صممت المجوهرات التي ترتديها نيللي وتصممها خلال المسلسل مصممة المجوهرات الفنانة ليلى وهبة ومن بينها قطعة سترتديها نيللي كريم في الحلقة الأولى.

والجدير بالذكر هنا أن الأمر يتخطى الفن الذي تتقنه البطلة، حيث تحول الدراما تلك المجوهرات إلى بطل صامت ضمن أحداث المسلسل المكون من 30 حلقة.

يشار إلى أن المسلسل ينطلق بافتتاح براند مجوهرات باسم "كردان" تديره نيللي قبل أن تتأزم الأحداث بسبب مشكلات اجتماعية وعائلية تتعرض لها البطلة.

وتعد ليلى وهبة، من أبرز مصممي المجوهرات، إذ اشتهرت بأسلوبها المعاصر وقدمت قطعا لافتة للعديد من الفنانات، وكانت قد تخرجت في الجامعة الأمريكية بتخصص تسويق وفنون، وأطلقت علامتها الخاصة عام 2012.

"على قد الحب" يعرض عبر العديد من القنوات والمنصات في رمضان، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، ويشارك في بطولته شريف سلامة، نيللي كريم، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد ماجد، مها نصار، محمود الليثي، وإنتاج شركة S productions للمنتجة سالي والي.