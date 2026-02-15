قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غزة تدفع الثمن | محلل: خرق الهدنة والشهداء يوميا ينسف الثقة في أي ترتيبات تهدئة
وزير الشباب والرياضة: نؤكد على دعم كافة الأندية الشعبية وفي مقدمتها نادي الزمالك
مجلس الزمالك يقدم التهنئة لـ جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
قرار جمهورى بتعيين أكرم الجوهرى رئيسًا لجهاز الإحصاء وتوفيق قنديل نائبًا
فوضى في إسرائيل.. احتجاجات الحريديم تتحول إلى أعمال عنف في بني براك
اللجنة القضائية تعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
قرار جمهوري بتعيين رئيس ونائب للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي لمهاجمة أي دولة في المنطقة
عبدالعاطي من القمة الأفريقية: مصر تدعو مجلس الأعمال الأفريقي للمشاركة في فعالياتها الاقتصادية الكبرى
خاص لـ "صدى البلد".. وزير المالية يزف بشرى لأصحاب بطاقات التموين والعمالة غير المنتظمة
حلف الناتو يحذر من تصاعد الخطر الروسي.. ويؤكد: أولوية رفع الإنفاق الدفاعي
بتوقيع "ليلي وهبة".. المجوهرات بطل صامت في "على قد الحب"

نيللى كريم
نيللى كريم
أحمد إبراهيم

تظهر الفنانة نيللي كريم، بشخصية مصممة مجوهرات، ضمن أحداث مسلسل "على قد الحب" المقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

فيما صممت المجوهرات التي ترتديها نيللي وتصممها خلال المسلسل مصممة المجوهرات الفنانة ليلى وهبة ومن بينها قطعة سترتديها نيللي كريم في الحلقة الأولى.  

والجدير بالذكر هنا أن الأمر يتخطى الفن الذي تتقنه البطلة، حيث تحول الدراما تلك المجوهرات إلى بطل صامت ضمن أحداث المسلسل المكون من 30 حلقة. 

يشار إلى أن المسلسل ينطلق بافتتاح براند مجوهرات باسم "كردان" تديره نيللي قبل أن تتأزم الأحداث بسبب مشكلات اجتماعية وعائلية تتعرض لها البطلة. 

وتعد ليلى وهبة، من أبرز مصممي المجوهرات، إذ اشتهرت بأسلوبها المعاصر وقدمت قطعا لافتة للعديد من الفنانات، وكانت قد تخرجت في الجامعة الأمريكية بتخصص تسويق وفنون، وأطلقت علامتها الخاصة عام 2012.

"على قد الحب" يعرض عبر العديد من القنوات والمنصات في رمضان، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، ويشارك في بطولته شريف سلامة، نيللي كريم، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد ماجد، مها نصار، محمود الليثي، وإنتاج شركة S productions للمنتجة سالي والي.

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

٤٠٠ جنيه منحة رمضان

400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026

أرشيفية

احذر المخاطر.. كيف يؤثر الأكل قبل النوم على التركيز والذاكرة؟

أرشيفية

ماجد سعد: تطور البنية التحتية والموانئ ساهم في زيادة الاستثمارات الألمانية بمصر

أرشيفية

المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يتخطى 51 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه

بالصور

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

