السفير الفرنسي: نتعاون مع مصر في تقديم المساعدات الإنسانية لفلسطين

قال إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى القاهرة، إن هناك تعاونًا كبيرًا بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، خاصة الإنسانية في فلسطين.

تواصل حاليًا العمل على دعم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني

وأشار خلال تصريحات صحفية له اليوم على هامش إطلاق فعاليات برنامج المتوسطة داخل المعهد الفرنسي بمحطة مصر، إلى أن بلاده اعترفت خلال العام الماضي بدولة فلسطين، وتواصل حاليًا العمل على دعم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني

وأوضح السفير أن فرنسا أعدّت نحو 400 طن من المساعدات الإنسانية، تكفي ما يقرب من 40 ألف طفل خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن التنسيق جارٍ مع مصر لضمان وصول تلك المساعدات إلى قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف «شوفالييه» أنه التقى وزير الصحة المصري لبحث سبل التعاون بشأن المرضى الفلسطينيين، خاصة المتواجدين في مصر لتلقي العلاج، والعمل على تقديم الدعم الطبي اللازم لهم خلال الفترة المقبلة.

وأعلن إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى القاهرة، اليوم الأحد، إطلاق فعاليات برنامج البحر المتوسط، وذلك بمقر المعهد الفرنسي بالإسكندرية بمنطقة محطة مصر وسط مدينة الإسكندرية، بحضور لينا بلان قنصل عام فرنسا بالإسكندرية.

وأكد السفير الفرنسي، أن الإسكندرية تُعد ملتقىً للحضارات والثقافات، مشيرًا إلى أن فرنسا خصصت عام 2026 ليكون «عام البحر الأبيض المتوسط»، وفق إعلان إيمانويل ماكرون، على أن تبدأ الفعاليات خلال الفترة من مايو وحتى أكتوبر المقبل.

وأوضح «شوفالييه» أن هناك تقاربًا كبيرًا بين مدينتي مارسيليا والإسكندرية، سواء على المستوى المعماري أو الثقافي، وهو ما ينعكس في عدد من البرامج والفعاليات المشتركة ضمن برنامج المتوسط.

وأشار إلى أن برنامج المعهد الفرنسي يتضمن العديد من الأنشطة الموجهة للشباب، لافتًا إلى انطلاق الفعاليات بالفعل من خلال الاحتفال بمئوية المخرج العالمي يوسف شاهين، بعرض ثلاثيته السينمائية.

كما استعرض السفير فعاليات البرنامج، والتي تتضمن فعالية للفنان محمد جوهر حول أوجه التشابه المعمارية والاجتماعية بين مرسيليا والإسكندرية، إلى جانب ورش عمل متنوعة، وعرض فيلم «الحياة بعد سهام» للمخرج نمير عبد النسيح، وورشة حول أساطير البحر، بالإضافة إلى تنظيم مهرجان للكتابة والسرد بعنوان «المتوسط»، وورشة «نظرات من الضفة».

وأكد على أهمية فعالية «هنا فلسطين»، التي تضم عددًا من المبدعين الفلسطينيين المقيمين في مصر أو المرتبطين بها، بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين في القاهرة.

وأضاف أن البرنامج يتضمن كذلك «عيد الموسيقى 2026» في القاهرة والإسكندرية، ومهرجان المتوسط، وحفل ختام مشروع «أوديسيه السينما الإيجابية 2026»، على أن يُختتم موسم المتوسط في أكتوبر المقبل بحفل ختامي كبير.