قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غزة تدفع الثمن | محلل: خرق الهدنة والشهداء يوميا ينسف الثقة في أي ترتيبات تهدئة
وزير الشباب والرياضة: نؤكد على دعم كافة الأندية الشعبية وفي مقدمتها نادي الزمالك
مجلس الزمالك يقدم التهنئة لـ جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
قرار جمهورى بتعيين أكرم الجوهرى رئيسًا لجهاز الإحصاء وتوفيق قنديل نائبًا
فوضى في إسرائيل.. احتجاجات الحريديم تتحول إلى أعمال عنف في بني براك
اللجنة القضائية تعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
قرار جمهوري بتعيين رئيس ونائب للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي لمهاجمة أي دولة في المنطقة
عبدالعاطي من القمة الأفريقية: مصر تدعو مجلس الأعمال الأفريقي للمشاركة في فعالياتها الاقتصادية الكبرى
خاص لـ "صدى البلد".. وزير المالية يزف بشرى لأصحاب بطاقات التموين والعمالة غير المنتظمة
حلف الناتو يحذر من تصاعد الخطر الروسي.. ويؤكد: أولوية رفع الإنفاق الدفاعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السفير الفرنسي: نتعاون مع مصر في تقديم المساعدات الإنسانية لفلسطين

مؤتمر صحفي للسفير الفرنسي
مؤتمر صحفي للسفير الفرنسي
أحمد بسيوني

قال إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى القاهرة، إن هناك تعاونًا كبيرًا بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، خاصة الإنسانية في فلسطين.

تواصل حاليًا العمل على دعم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني

وأشار خلال تصريحات صحفية له اليوم على هامش إطلاق فعاليات برنامج المتوسطة داخل المعهد الفرنسي بمحطة مصر، إلى أن بلاده اعترفت خلال العام الماضي بدولة فلسطين، وتواصل حاليًا العمل على دعم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني

وأوضح السفير أن فرنسا أعدّت نحو 400 طن من المساعدات الإنسانية، تكفي ما يقرب من 40 ألف طفل خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن التنسيق جارٍ مع مصر لضمان وصول تلك المساعدات إلى قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف «شوفالييه» أنه التقى وزير الصحة المصري لبحث سبل التعاون بشأن المرضى الفلسطينيين، خاصة المتواجدين في مصر لتلقي العلاج، والعمل على تقديم الدعم الطبي اللازم لهم خلال الفترة المقبلة.

وأعلن إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى القاهرة، اليوم الأحد، إطلاق فعاليات برنامج البحر المتوسط، وذلك بمقر المعهد الفرنسي بالإسكندرية بمنطقة محطة مصر وسط مدينة الإسكندرية، بحضور لينا بلان قنصل عام فرنسا بالإسكندرية.

وأكد السفير الفرنسي، أن الإسكندرية تُعد ملتقىً للحضارات والثقافات، مشيرًا إلى أن فرنسا خصصت عام 2026 ليكون «عام البحر الأبيض المتوسط»، وفق إعلان إيمانويل ماكرون، على أن تبدأ الفعاليات خلال الفترة من مايو وحتى أكتوبر المقبل.

وأوضح «شوفالييه» أن هناك تقاربًا كبيرًا بين مدينتي مارسيليا والإسكندرية، سواء على المستوى المعماري أو الثقافي، وهو ما ينعكس في عدد من البرامج والفعاليات المشتركة ضمن برنامج المتوسط. 

وأشار إلى أن برنامج المعهد الفرنسي يتضمن العديد من الأنشطة الموجهة للشباب، لافتًا إلى انطلاق الفعاليات بالفعل من خلال الاحتفال بمئوية المخرج العالمي يوسف شاهين، بعرض ثلاثيته السينمائية.

كما استعرض السفير فعاليات البرنامج، والتي تتضمن فعالية للفنان محمد جوهر حول أوجه التشابه المعمارية والاجتماعية بين مرسيليا والإسكندرية، إلى جانب ورش عمل متنوعة، وعرض فيلم «الحياة بعد سهام» للمخرج نمير عبد النسيح، وورشة حول أساطير البحر، بالإضافة إلى تنظيم مهرجان للكتابة والسرد بعنوان «المتوسط»، وورشة «نظرات من الضفة».

وأكد على أهمية فعالية «هنا فلسطين»، التي تضم عددًا من المبدعين الفلسطينيين المقيمين في مصر أو المرتبطين بها، بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين في القاهرة.

وأضاف أن البرنامج يتضمن كذلك «عيد الموسيقى 2026» في القاهرة والإسكندرية، ومهرجان المتوسط، وحفل ختام مشروع «أوديسيه السينما الإيجابية 2026»، على أن يُختتم موسم المتوسط في أكتوبر المقبل بحفل ختامي كبير.

الإسكندرية فرنسا فلسطين مصر المساعدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

٤٠٠ جنيه منحة رمضان

400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026

ترشيحاتنا

أرشيفية

احذر المخاطر.. كيف يؤثر الأكل قبل النوم على التركيز والذاكرة؟

أرشيفية

ماجد سعد: تطور البنية التحتية والموانئ ساهم في زيادة الاستثمارات الألمانية بمصر

أرشيفية

المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يتخطى 51 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه

بالصور

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد