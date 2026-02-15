«الشيوخ» يرفع الجلسة العامة لـ 8 مارس بعد إحالة ملفات العلاج على نفقة الدولة لـ«الصحة»

رفع المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود الانعقاد يوم 8 مارس المقبل، بعد مناقشة طلبين برلمانيين يتعلقان بمنظومة العلاج على نفقة الدولة والخطة القومية لمكافحة الأورام، حيث أُحيلت الملفات إلى لجنة الصحة والسكان لإعداد تقرير شامل للعرض على المجلس.

بارتفاع أسعار المستهلكات الطبية والأدوية

وجاءت الإحالة بعد استعراض الأعضاء مقدمي الطلبات، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وممثلي الحكومة، وتقديم نقاشات النواب حول التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار المستهلكات الطبية والأدوية، وآليات تحسين الرعاية الصحية لمرضى الأورام.

وخلال الجلسة، كشف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، عن جهود الهيئة في تقديم العلاج لمرضى الأورام عبر مستشفياتها، مشيرًا إلى أن 223 ألف مريض يتلقون العلاج في 24 مستشفى تابعة للهيئة على مستوى الجمهورية.

وقبل رفع الجلسة، قدم المستشار عصام فريد التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يعم الأمن والسلامة على مصر والعالم الإسلامي، وأن يتقبل الله صيام وعبادات الأمة، داعيًا الله أن يرزق الجميع الاستقرار والبركات في الشهر الفضيل.