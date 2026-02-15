نمبر 5..هدى المفتي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة الشابة هدى المفتي لجمهورها ومتابعيها صورًا من أحدث ظهور لها عبر حسابها على "إنستجرام".



وظهرت هدى المفتي بإطلالة بسيطة وجذابة وأنيقة ، مرتدية نظارة شمس سوداء ما اختارت أن تترك شعرها منسدل على وجهها.

وعلقت بعض الفنانين علي الصور و جاء تعليق الفنانة هند صبري على الصور قائلة: "نمبر 5"، وردت هدى: "بحبك أوي"، وأرفقت غادة عبد الرازق تعليقًا بإيموجي قلوب حمراء.

وظهرت هدى بإطلالة بسيطة، مرتدية نظارة شمس وشعر منسدل على وجهها، وعلقت الفنانة هند صبري على الصور قائلة: "نمبر 5"، وردت هدى: "بحبك أوي"، وأرفقت غادة عبد الرازق تعليقًا بإيموجي قلوب حمراء.