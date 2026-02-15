قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد المدارس في رمضان 2026 .. قرارات نهائية
وزير البترول: 3 شركات دولية تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 16.7 مليار دولار
400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026
تشكيل الجيش الملكي لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
خالد البلشي: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة كارثة على العمل الصحفي
مجلس الوزراء ينعى الدكتور مفيد شهاب: صاحب مسيرة علمية ووطنية حافلة بالعطاء
15 %.. تطبيق الزيادة الجديدة لـ المعاشات في يوليو 2026
السعودية تحدد موعد استطلاع هلال رمضان 2026
دعاء المغرب 28 شعبان.. كلمات قصيرة تجلب لك المغفرة والرحمة
سعر الدولار اليوم 15-2-2026 .. تراحع 4 قروش
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس أول أيام شهر رمضان 2026
أسعار الذهب الآن في مصر.. الحق اشتري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

آيتن عامر تستقبل رمضان برسالة مؤثرة: دايما في حاجة ناقصة

آيتن عامر
آيتن عامر
يارا أمين

شاركت الفنانة آيتن عامر جمهورها رسالة مؤثرة تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان، عبّرت خلالها عن مشاعر مختلطة بين الفرحة بقدوم الشهر الكريم والحنين لمن غابوا عن حياتها.

وكتبت آيتن عامر عبر حسابها الشخصي على منصة إكس: “كل رمضان بييجي عليّ، غصب عني، بفتكر حبايبي اللي غابوا عني، وبفتكر ذكرياتنا سوا، وقد إيه رمضان كان هيبقى أحلى بوجودهم جنبي ولمّتنا سوا.”

وأضافت آيتن عامر: “وعلى قد ما ببقى مبسوطة برمضان، لأنه شهر الخير والبركة، على قد ما بيبقى جوايا إحساس إن دايمًا في حاجة ناقصة”

واختتمت رسالتها بدعاء قالت فيه: “اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وبارك لنا في أهلنا وأحبّائنا.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

وعلى الصعيد الفني، تستعد آيتن عامر للمشاركة في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل «كله بيحب مودي»، الذي يُعد من الأعمال المنتظرة، وهو من إخراج أحمد شفيق وتأليف أيمن سلامة.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الفن، على رأسهم ياسر جلال، ميرفت أمين، آيتن عامر، ريهام الشناوي، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.

الفنانة آيتن عامر آيتن عامر شهر رمضان مسلسل «كله بيحب مودي» ياسر جلال

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

٤٠٠ جنيه منحة رمضان

400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

ترشيحاتنا

النجمة داليا مصطفى

داليا مصطفى: أرفض تجسيد السيرة الذاتية لسعاد حسني: أنا أحبها جدًا

توقيع كتاب

قمة الذكاء الاصطناعي تشهد توقيع كتاب تروما الصحافة الاقتصادية

الفنان شريف الشعشاعي مع النجم محمد عادل امام

شريف الشعشاعي في كواليس "الكينج" مع محمد إمام رمضان 2026

بالصور

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

