آيتن عامر تستقبل رمضان برسالة مؤثرة: دايما في حاجة ناقصة

شاركت الفنانة آيتن عامر جمهورها رسالة مؤثرة تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان، عبّرت خلالها عن مشاعر مختلطة بين الفرحة بقدوم الشهر الكريم والحنين لمن غابوا عن حياتها.

وكتبت آيتن عامر عبر حسابها الشخصي على منصة إكس: “كل رمضان بييجي عليّ، غصب عني، بفتكر حبايبي اللي غابوا عني، وبفتكر ذكرياتنا سوا، وقد إيه رمضان كان هيبقى أحلى بوجودهم جنبي ولمّتنا سوا.”

وأضافت آيتن عامر: “وعلى قد ما ببقى مبسوطة برمضان، لأنه شهر الخير والبركة، على قد ما بيبقى جوايا إحساس إن دايمًا في حاجة ناقصة”

واختتمت رسالتها بدعاء قالت فيه: “اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وبارك لنا في أهلنا وأحبّائنا.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

وعلى الصعيد الفني، تستعد آيتن عامر للمشاركة في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل «كله بيحب مودي»، الذي يُعد من الأعمال المنتظرة، وهو من إخراج أحمد شفيق وتأليف أيمن سلامة.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الفن، على رأسهم ياسر جلال، ميرفت أمين، آيتن عامر، ريهام الشناوي، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.