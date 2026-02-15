قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار فورا.. وحزمة اجتماعية بـ40 مليارا
غطاء سحابي وأمطار ليلاً.. تحذير عاجل للمسافرين على الطرق الصحراوية وجنوب البلاد
صدارة مصرية.. اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026
رمضان 2026.. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل سوا سوا غناء بهاء سلطان
40 مليار جنيه دعما للأسر الأولى بالرعاية .. حزمة اجتماعية جديدة بتوجيهات رئاسية
المالية: 4 مليارات جنيه دعمًا للقمح و15 مليارًا لمشروعات حياة كريمة وخدمات الأسر
إحنا من نسل الرسول.. زينة تكشف عن صورة أولادها زين الدين وعز الدين لأول مرة
ترتيب الفرق المتأهلة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا
مصادر أمريكية: ترامب أبلغ نتنياهو بدعمه توجيه ضربات إسرائيلية لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني
المالية: 15 مليون أسرة تحصل على دعم إضافي في رمضان وعيد الفطر ضمن تكافل وكرامة
تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء
أحمد موسى: الرئيس وجه بزيادة المرتبات وطالب الحكومة بحلول غير تقليدية لصالح المواطنين
برلمان

رئيس الوفد ناعيا الدكتور مفيد شهاب: فقدنا رمزًا وطنيًا وقامة قانونية ساهمت في صياغة صفحات مضيئة من تاريخ مصر

الراحل الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي ووزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق
الراحل الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي ووزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق
معتز الخصوصي

نعى الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد،  الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي ووزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، وأحد أبرز رموز الدفاع عن الحقوق المصرية في مفاوضات طابا.

وأكد رئيس الوفد في بيان له أن مصر فقدت برحيل الدكتور مفيد شهاب رمزًا وطنيًا وقامة قانونية رفيعة، ساهمت بعلمها وخبرتها في صياغة صفحات مضيئة من تاريخ الوطن، وكان مثالًا للعالم الجليل ورجل الدولة الذي جمع بين الفكر القانوني العميق والرؤية الوطنية الصادقة.

وأشار" البدوي "إلى أن الفقيد ترك إرثًا علميًا وقانونيًا وسياسيًا كبيرًا، سيظل حاضرًا في وجدان الأجيال، لما قدمه من عطاء مخلص في خدمة مصر وقضاياها المصيرية، مؤكدًا أن مواقفه الوطنية ستبقى شاهدًا على إخلاصه وتفانيه.

وتقدم رئيس حزب الوفد بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد وتلاميذه ومحبيه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد وزير التعليم العالي وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق مفاوضات طابا

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء .. مصادر تكشف لصدي البلد عن ملامح حركة المحافظين| تفاصيل

سعر الذهب

500 جنيه دفعة واحدة| الجنيه الذهب يواصل التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الاهلي

رسائل نارية.. تعليق مثير أمير هشام بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

حسين الشحات

وائل جمعة ينتقد حسين الشحات: تصرفك غلط.. ومكنش ليه لازمة

الاهلي

أحمد جلال: العقم التهديفي يطارد الأهلي رغم صفقات الشتاء

بالصور

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

