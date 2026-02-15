رئيس الوفد ناعيا الدكتور مفيد شهاب: فقدنا رمزًا وطنيًا وقامة قانونية ساهمت في صياغة صفحات مضيئة من تاريخ مصر

نعى الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي ووزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، وأحد أبرز رموز الدفاع عن الحقوق المصرية في مفاوضات طابا.

وأكد رئيس الوفد في بيان له أن مصر فقدت برحيل الدكتور مفيد شهاب رمزًا وطنيًا وقامة قانونية رفيعة، ساهمت بعلمها وخبرتها في صياغة صفحات مضيئة من تاريخ الوطن، وكان مثالًا للعالم الجليل ورجل الدولة الذي جمع بين الفكر القانوني العميق والرؤية الوطنية الصادقة.

وأشار" البدوي "إلى أن الفقيد ترك إرثًا علميًا وقانونيًا وسياسيًا كبيرًا، سيظل حاضرًا في وجدان الأجيال، لما قدمه من عطاء مخلص في خدمة مصر وقضاياها المصيرية، مؤكدًا أن مواقفه الوطنية ستبقى شاهدًا على إخلاصه وتفانيه.

وتقدم رئيس حزب الوفد بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد وتلاميذه ومحبيه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.