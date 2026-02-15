حزب التجمع ناعيا الدكتور مفيد شهاب: عاش عمره كله وفيا لقضايا مصر وعاشقا لأرضها

تقدم حزب التجمع، بقلوب يملؤها الحزن والأسى، بخالص العزاء إلى الشعب المصري كله في وفاة الراحل الكبير الدكتور مفيد شهاب، أحد الرموز الوطنية التي تركت أثرًا عميقًا في وجدان الوطن وفي مسيرة أجياله المتعاقبة.

وقال الحزب في بيان له: “لقد كان الفقيد مثالًا نادرًا للوطني الصادق، والعالم الجاد، والإنسان الذي آمن بأن خدمة الوطن شرف ومسؤولية لا تنتهي ، تتلمذ على يديه جيل كامل من شباب مصر، حين تولّى موقعه أمينًا عامًا لمنظمة الشباب الاشتراكي، فكان معلمًا وموجهًا، لا يكتفي بنقل المعرفة، بل يزرع قيم الانتماء والالتزام، ويغرس في النفوس معنى العمل العام بوصفه فعل حب للوطن قبل أن يكون ممارسة سياسية”.

وتابع: وفي واحدة من أنصع لحظات التاريخ المصري الحديث، كان الدكتور مفيد شهاب حاضرًا في الصفوف الأولى، ضمن فريق الدفاع عن حق مصر في قضية تحكيم طابا، تلك المعركة القانونية التي أثبتت أن العقل والقانون لا يقلان قوة عن السلاح، وأن الإيمان بالحق هو الطريق الأصدق لاسترداده. لم يكن دوره مجرد مشاركة مهنية، بل كان تعبيرًا عن وعي وطني عميق، وانحياز كامل لتراب هذا الوطن وكرامته.

واستطرد: عاش الراحل عمره كله وفيًا لقضايا مصر، منحازًا لشعبها، مؤمنًا بدولتها، عاشقًا لأرضها. لم يسعَ يومًا إلى مجد شخصي، بل ترك سيرته تمشي بين الناس في هدوء، شاهدة على إخلاصه ونبله ونقاء مقصده.

وقال: إن حزب التجمع، وهو يودّع هذه القامة الوطنية الكبيرة، يؤكد أن ذكرى الدكتور مفيد شهاب ستظل حيّة في ضمير الوطن، وفي ذاكرة أجياله، نموذجًا للعالم الوطني، والسياسي الإنسان، والمصري الذي عاش كريمًا، ورحل تاركًا أثرًا لا يزول.

واختتم: رحم الله الفقيد، وألهم أسرته وتلاميذه ومحبيه، وكل أبناء الشعب المصري، الصبر والسلوان.