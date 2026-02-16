قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
حكم صيام أصحاب الأمراض في شهر رمضان.. الإفتاء توضح
لماذا شبَّه القرآن القلوب القاسية بالحجارة؟.. دينا أبو الخير توضح المعنى
تعرف على أسعار الذهب اليوم 16-2-2026
تجدد الجدل حول وفاة جيفري إبستين بعد الكشف عن ملايين الوثائق الجديدة
قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق
دعاء الفجر للرزق 28 شعبان.. كلمات مستجابة بعد الصلاة
تبدأ من 65 ألف ريال.. أسعار ومواصفات إم جي ZS في السعودية
فورد تقدم يريتوري موديل 2026.. لعشاق السيارات الأمريكية
بينها شخصيات بارزة عالميا.العدل الأمريكية تنشر قائمة تضم 300 اسم في ملفات إبستين
هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الدولة للإعلام يلتقي نقيبي الصحفيين والإعلاميين .. غداً

عبدالوكيل أبو القاسم

استمراراً لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزير الدولة للإعلام بالتنسيق بين كل مكونات الإعلام في مصر، يعقد الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام لقاءً مشتركاً مع وفدين من نقابة الصحفيين برئاسة النقيب  خالد البلشى، ونقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور النقيب طارق سعده غداً الثلاثاء. 

وزير الدولة للإعلام يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين 


ويهدف الاجتماع إلى بحث سبل التعاون المشترك من أجل أداء مهني من جانب جموع الصحفيين والإعلاميين في ضوء نصوص الدستور والقوانين، وكذلك ما أعلنه وزير الدولة للإعلام خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الدكتور  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي عقب أول جلسة للمجلس بتشكيله الجديد، وخاصةً تأكيد الوزير على الحرية المسؤولة واحترام حرية الرأي والتعبير، والتعاون بين جميع أطراف العمل الصحفي والإعلامي من أجل تعزيز الدور المنشود من كل وسائل الاعلام.


ويعقب الاجتماع إصدار بيان  صحفي لإعلان نتائجه للرأي العام .


وسوف يواصل وزير الدولة للإعلام لقاءاته المتتالية مع كافة القائمين على وسائل الإعلام الخاصة، المسموعة والمقروءة والمرئية والإعلام الرقمي، للاستماع إلى جميع الأطراف وتلقىِ آرائهم ومقترحاتهم من أجل الارتقاء بالأداء الإعلامي لصالح الوطن والمجتمع.

