وزير الدولة للإعلام يلتقي نقيبي الصحفيين والإعلاميين .. غداً

استمراراً لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزير الدولة للإعلام بالتنسيق بين كل مكونات الإعلام في مصر، يعقد الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام لقاءً مشتركاً مع وفدين من نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشى، ونقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور النقيب طارق سعده غداً الثلاثاء.

وزير الدولة للإعلام يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين



ويهدف الاجتماع إلى بحث سبل التعاون المشترك من أجل أداء مهني من جانب جموع الصحفيين والإعلاميين في ضوء نصوص الدستور والقوانين، وكذلك ما أعلنه وزير الدولة للإعلام خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي عقب أول جلسة للمجلس بتشكيله الجديد، وخاصةً تأكيد الوزير على الحرية المسؤولة واحترام حرية الرأي والتعبير، والتعاون بين جميع أطراف العمل الصحفي والإعلامي من أجل تعزيز الدور المنشود من كل وسائل الاعلام.

ويعقب الاجتماع إصدار بيان صحفي لإعلان نتائجه للرأي العام .



وسوف يواصل وزير الدولة للإعلام لقاءاته المتتالية مع كافة القائمين على وسائل الإعلام الخاصة، المسموعة والمقروءة والمرئية والإعلام الرقمي، للاستماع إلى جميع الأطراف وتلقىِ آرائهم ومقترحاتهم من أجل الارتقاء بالأداء الإعلامي لصالح الوطن والمجتمع.