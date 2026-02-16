شريف الدسوقي بشخصيتين في دراما رمضان 2026 بين إفراج وسوا سوا

يخوض الفنان شريف الدسوقي سباق دراما رمضان 2026 بعملين مختلفين تمامًا في المضمون والشخصية، حيث يظهر بوجهين دراميين في مسلسلي إفراج وسوا سوا، ليقدم تجربة فنية مزدوجة تعكس تنوع اختياراته.

في مسلسل إفراج، ينتمي العمل إلى نوعية الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي، إذ تدور أحداثه في أجواء من الصراع والتحدي، مستندًا إلى وقائع واقعية تضفي قدرًا كبيرًا من المصداقية والتشويق. ويجسد النجم عمرو سعد شخصية تمر بتحولات حادة وصراعات مصيرية في إطار درامي مشحون بالعاطفة والإثارة، بينما يقدم شريف الدسوقي دورًا مؤثرًا ضمن نسيج الأحداث المتشابكة.

ويشارك في بطولة إفراج إلى جانب عمرو سعد كل من: حاتم صلاح، عبد العزيز مخيون، سما إبراهيم، جهاد حسام الدين، أحمد عبد الحميد، عمر السعيد، دنيا ماهر، علاء مرسي، صفوة، بسنت شوقي، إلى جانب شريف الدسوقي.

المسلسل من تأليف وردة ملوك، وإنتاج صباح إخوان للمنتجين صادق الصباح وأنور الصباح، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

أما في مسلسل سوا سوا، فيقدم الدسوقي شخصية مختلفة تحمل أبعادًا إنسانية واجتماعية، ضمن أحداث تجمعه بعدد من النجوم الشباب، في إطار درامي يعكس قضايا معاصرة وتشابكات في العلاقات.

ومن المتوقع أن يحقق العملان صدى واسعًا فور عرضهما في رمضان 2026، خاصة في ظل التنوع الكبير في الشخصيات التي يقدمها شريف الدسوقي، والتوليفة القوية التي تجمع بين نجوم وصُنّاع العملين.