هشام حسنين: الكلاكيت قلب صناعة السينما والدراما ودوري يستمر بشغف في كواليس الأعمال الفنية

أكد هشام حسنين، خبير الكلاكيت، ان الكلاكيت بأنه ركيزة أساسية في صناعة الأعمال الفنية، مشيرا إلى أن المشاهد غالبًا لا تُصوَّر بالترتيب الدرامي، بل حسب ظروف موقع التصوير، مما يجعل مسؤول الكلاكيت حلقة الوصل بين الكاميرا وفريق المونتاج. يقوم بتوثيق أرقام المشاهد واللقطات التي قد تُعاد أكثر من مرة ليتمكن المخرج في النهاية من اختيار أفضل لقطة.

وقال هشام حسنين، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه يعتز بالمشاركة في مجموعة من الأعمال السينمائية المهمة، من بينها هي فوضى، رسائل البحر، كف القمر، وفبراير الأسود، إلى جانب مشاركته في الدراما التلفزيونية عبر مسلسل الاختيار.

وتابع خبير الكلاكيت، أنه يواصل نشاطه الفني حاليًا من خلال العمل على مسلسل رأس الأفعى.