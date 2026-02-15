الجيش الصومالي يعلن القضاء على عناصر من مليشيا الشباب الإرهابية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية إيران يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع واشنطن
لمة رمضان وصلة الرحم.. سماح عبد الفتاح توجه نصائح للأسرة في الشهر الكريم
رؤية هلال شهر رمضان.. متى يبدأ الصيام
مرتبات الصحفيين في مصر.. أحمد موسى يسلط الضوء على أزمة الأجور والتعيينات
وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى
إيفان أوس: أوكرانيا تؤكد استمرار الدعم الأوروبي رغم المفاوضات مع روسيا
المالية عن زيادة الأجور والمعاشات: الحكومة تعكف على إعداد حزمة تحسينات
توروب: فخور بالأداء أمام الجيش الملكي.. وسيطرتنا كانت كاملة رغم التعادل
لا عقوبة بحرمان الأهلي من الجماهير.. واللائحة تنص على غرامة مالية فقط
السلطة الفلسطينية: قرار إسرائيل بشأن أراضي الضفة الغربية خطة لتكريس الاحتلال
الدوري الإسباني| أول تعليق من سيميوني بعد خسارة أتلتيكو مدريد من فاليكانو
متحدث البترول: عداد الغاز ليس سلعة للربح.. واجتماعات مكثفة لضمان استقرار الإمدادات
أخبار العالم

أ ش أ

 أعلنت قوات الجيش الصومالي وقوات الدفاع الشعبي المحلية «المعروفة بالمعاويسلي» مساء اليوم الأحد، القضاء على 4 عناصر من ميليشيات الشباب الإرهابية، حيث أحرقت المركبة التي كانوا يستقلونها،  بعد نصب كمين لهم أثناء توجههم لاعتراض مركبات مدنية وإلحاق الأذى بالمسافرين.

تم تنفيذ العملية -وفق وكالة الأنباء الصومالية- كما خُطط لها في المنطقة الواقعة بين ياسومان ومقوكوري بإقليم هيران، عقب حصول القوات على معلومات استخباراتية بشأن تحركات عناصر العدو، كانت أجهزتها تتابع نشاطهم مسبقًا.

في سياق آخر، نفذت قوات الجيش الصومالي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، غارة جوية في منطقة دار السلام بإقليم شبيلي الوسطى استهدفت مركبة كانت عناصر مليشيات الشباب تستخدمها لزرع ألغام على الطرق بهدف الإضرار بالمدنيين.

قوات الجيش الصومالي قوات الدفاع الشعبي المحلية «المعروفة بالمعاويسلي ميليشيات الشباب الإرهابية أحرقت المركبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

