الجيش الصومالي يعلن القضاء على عناصر من مليشيا الشباب الإرهابية

أعلنت قوات الجيش الصومالي وقوات الدفاع الشعبي المحلية «المعروفة بالمعاويسلي» مساء اليوم الأحد، القضاء على 4 عناصر من ميليشيات الشباب الإرهابية، حيث أحرقت المركبة التي كانوا يستقلونها، بعد نصب كمين لهم أثناء توجههم لاعتراض مركبات مدنية وإلحاق الأذى بالمسافرين.

تم تنفيذ العملية -وفق وكالة الأنباء الصومالية- كما خُطط لها في المنطقة الواقعة بين ياسومان ومقوكوري بإقليم هيران، عقب حصول القوات على معلومات استخباراتية بشأن تحركات عناصر العدو، كانت أجهزتها تتابع نشاطهم مسبقًا.

في سياق آخر، نفذت قوات الجيش الصومالي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، غارة جوية في منطقة دار السلام بإقليم شبيلي الوسطى استهدفت مركبة كانت عناصر مليشيات الشباب تستخدمها لزرع ألغام على الطرق بهدف الإضرار بالمدنيين.