أخبار الوادي الجديد| المحافظ يترأس اجتماع المجلس التنفيذي.. والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها، محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي.

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

واستهل المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة للقيادات التنفيذية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا مواصلة رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات المعنية، والتنسيق الكامل بين الجهات المختصة لضمان توفير الأجواء الملائمة للمواطنين خلال الشهر الفضيل وتعظيم كفاءة الخدمات المقدمة.

وخلال الاجتماع، وجّه المحافظ بعدد من القرارات والتكليفات المرتبطة بالشأن الخدمي والتنموي، جاء أبرزها:

▪️ تكثيف الاستعدادات بالمراكز لاستقبال شهر رمضان المبارك، والتوسع في تنفيذ المبادرات المجتمعية لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق لخدمة المواطنين.

▪️ تنظيم المسابقات الدينية بالمساجد بالتنسيق مع مديرية الأوقاف على مدار الشهر الفضيل، والإعداد لاحتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم خلال ليلة القدر.

▪️حظر تقديم الشيشة بالمنشآت و الكافيتريات المؤجرة من الجهات الحكومية بالمحافظة.

▪️ التنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعى لتنفيذ وحدات سكنية بمدينة بلاط، بناء على طلبات الراغبين المسددين لمقابل الجدية و عددهم ١١٧٨ متقدم.

▪️ المتابعة الدورية للأعمال الجارية والموقف التنفيذي لصيانة المدارس والمنشآت التعليمية الجديدة، بما يضمن جاهزيتها وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

▪️ تخصيص نسبة من تبرعات المستثمرين و تحصيل نسبة من مقابل الأراضي المطروحة للاستثمار لصالح مشروع إنشاء مستشفى علاج الأورام.

▪️ متابعة إجراءات رفع كفاءة طريق الفوسفات بالخارجة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق، والالتزام بالخطة الزمنية للتنفيذ.

▪️ التنسيق بين المراكز ومديرية التضامن الاجتماعي لمتابعة إقامة موائد الرحمن وتوفير وجبات للصائمين والمغتربين من الطلاب بسكن الطلبة والطالبات.

وعلى هامش الاجتماع، أهدى محافظ الوادي الجديد درع المحافظة لفتحي أحمد مهني، مدير عام منطقة الضرائب العقارية السابق، بمناسبة بلوغه السن القانونية للتقاعد، تقديرًا لمسيرته المهنية وجهوده في دعم منظومة العمل المحلي، مؤكدًا حرص المحافظة على تكريم النماذج المتميزة ترسيخًا لقيم الوفاء والعرفان وتعزيزًا للأداء المؤسسي.

"صحة الوادي الجديد" تُكثف جهودها لتطوير منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة

عقد الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم، الاجتماع الشهري للجنة الإشراف على منظومة التخلص من النفايات الطبية الخطرة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفي إطار الحرص على حماية البيئة وصحة المواطنين.

وأكد صبحي أن المديرية تضع ملف النفايات الطبية على رأس أولوياتها، لضمان عدم حدوث أي تلوث بيئي أو مخاطر صحية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في منظومة الرقابة والتحول الرقمي، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والكفاءة في عمليات الجمع والنقل والتخلص النهائي.



وأوضح أن الاجتماع أسفر عن حزمة من القرارات الحاسمة، في مقدمتها إلزام جميع المنشآت الطبية الحكومية والخاصة بالتسجيل الفوري لدى جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، مع منح أولوية قصوى للوحدات الصحية المرشحة للاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يضمن الالتزام الكامل بالمعايير المعتمدة.

كما تقرر تكثيف الحملات التفتيشية الأسبوعية بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر، لمراجعة التزام المنشآت الخاصة بعقود التخلص الآمن وسداد المستحقات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وشملت القرارات دعم محرقتي الخارجة وذخيرة بالكوادر الفنية اللازمة، مع تكثيف العمل خلال العطلات الرسمية لمنع تكدس النفايات داخل غرف التجميع، خاصة بمستشفى الداخلة العام.

وفي السياق ذاته، تم تجديد التعاقد مع شركات الصيانة المتخصصة للمحارق، وتعيين مشرفين فنيين لمتابعة صيانة سيارات نقل النفايات بجراجي الداخلة والخارجة، لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة عالية.

واختتم صبحي تصريحاته بالتأكيد أن المديرية لن تتهاون في تطبيق معايير السلامة المهنية، مع متابعة ميدانية مستمرة لتنفيذ القرارات، دعمًا لرؤية الدولة 2030 نحو بيئة آمنة ومستدامة.

وتولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بملف إدارة النفايات الطبية الخطرة، لما يمثله من تأثير مباشر على الصحة العامة وسلامة البيئة، خاصة في المحافظات ذات الامتداد الجغرافي الواسع مثل الوادي الجديد، حيث تتطلب المنظومة رقابة دقيقة وبنية تشغيلية متكاملة لضمان الجمع والنقل والتخلص الآمن وفق المعايير المعتمدة.

توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة



أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن ختام فعاليات مشروع "دعم القرية الآمنة غذائيًا" بواحة الفرافرة، وهو المشروع الذي جرى تنفيذه بالتعاون المثمر مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).



تحويل الأسر الريفية من مستهلكة إلى منتجة

وأوضح اللواء أح ياسر كمال، رئيس مركز الفرافرة، أن المشروع يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مفهوم الأمن الغذائي، عبر تحويل الأسر الريفية من مستهلكة إلى منتجة، مع التركيز المكثف على تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا من خلال بوابة ريادة الأعمال الزراعية والمشروعات متناهية الصغر.

وكشف اللواء ياسر كمال الدين، رئيس مركز ومدينة الفرافرة، الأرقام والنتائج الملموسة التي حققها المشروع على أرض الواقع، موضحًا أنه جرى توزيع 42 بطارية دواجن، و1250 دجاجة بيّاضة، بالإضافة إلى 4.5 طن من الأعلاف عالية الجودة، وتستهدف هذه المنح دعم مشروعات إنتاج بيض المائدة التي تديرها النساء والشباب المستفيدون، بما يضمن توفر البروتين الحيواني محليًا وخلق مصدر دخل مستدام.

ولفت رئيس مركز الفرافرة، إلى أنه لم يتوقف الدعم عند هذا الحد، بل جرى تقديم جوائز مالية ومنح لتنفيذ حزمة متنوعة من المشروعات الطموحة التي شملت: إنتاج عسل النحل المتميز بخصائص الواحات، وحدات تقطير الزيوت العطرية والنباتات الطبية، مزارع تسمين الدواجن لإنتاج اللحوم، مشروعات واعدة لتربية الرومي وهجين النعام، وهي مجالات جديدة تفتح آفاقًا استثمارية غير تقليدية في قلب الصحراء.

أكد رئيس المركز أن المشروع لم يكتفِ بالجانب المادي فقط، بل جرى تنفيذ حملات توعية غذائية وصحية شاملة. واستهدفت هذه الحملات 300 سيدة ريفية، و200 طالب من طلاب المدارس، و200 من شباب الخريجين في قرى (اللواء صبيح، النهضة، وعثمان بن عفان)، وتزامنت هذه الجهود مع توزيع كراتين دعم غذائي للأسر الأكثر احتياجًا، وتنظيم أنشطة تفاعلية للأطفال لغرس ثقافة التغذية السليمة.

أضاف رئيس مركز الفرافرة، أنه على صعيد التأهيل الكوادر، فقد جرى تدريب أكثر من 80 شابًا وفتاة على مبادئ ريادة الأعمال الزراعية الحديثة، وقد أسفرت هذه التدريبات عن اختيار فرق فائزة جرى دعمها لتنفيذ مشروعات ناشئة تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزز مسارات التنمية الريفية المستدامة التي تنشدها الدولة المصرية في واحة الفرافرة.