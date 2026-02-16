قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

XPS 14 بمعالج Intel Core Ultra 7 .. تصميم قوي وأداء متوسط بسعر مرتفع

Intel Core Ultra 7
احمد الشريف

كشفت منصة Notebookcheck أن حاسب Dell XPS 14 المزود بمعالج Intel Core Ultra 7 355 يقدم نفس تصميم الجيل الجديد من سلسلة XPS 14، مع هيكل معدني متين وأنحف قليلًا من نسخة OLED، حيث يبلغ سُمك إصدار شاشة IPS غير اللمسية نحو 14.6 ملم ووزنه قرابة 1.45 كجم.​

أوضحت المنصة أن الإصدار قيد المراجعة يأتي بشاشة 14 بوصة بدقة 1920×1200 من نوع IPS غير لامعة، بتردد حتى 120 هرتز وسطوع متوسط يتجاوز 500 شمعة، مع نسبة تباين مرتفعة تتخطى 2500:1 وتغطية تقارب 95% من نطاق ألوان sRGB، ما يجعلها مناسبة للعمل المكتبي وتحرير الصور الخفيف رغم عدم دعمها الكامل لمعيار DCI‑P3 أو محتوى HDR.​

منافذ محدودة ولا وجود لمدخل microSD

أشارت Notebookcheck إلى أن XPS 14 يحتفظ بالتصميم الجديد الموحّد للمنافذ بين إصداري Core Ultra 7 وCore Ultra X7، مع الاعتماد الأساسي على منافذ USB‑C/Thunderbolt 4 وعدم توفير قارئ بطاقات microSD أو غطاء مادي للكاميرا، وهو ما قد يقيّد بعض الاستخدامات الاحترافية.​

أكدت المراجعة أن الاتصال اللاسلكي يعتمد على بطاقة Intel Wi‑Fi 7 BE211، والتي توفر سرعات نقل عالية على نطاق 6 جيجاهرتز في الاختبارات، مع أداء مستقر في الإرسال والاستقبال، وإن كان أقل قليلًا من بعض الأجهزة المنافسة المزودة ببطاقات Wi‑Fi 7 أخرى.​

أداء المعالج جيد لكن أقل بكثير من نسخة X7

أوضحت المنصة أن معالج Intel Core Ultra 7 355 في هذا الطراز يقدم أداء متعدد الأنوية أقل بنحو 40% تقريبًا من أداء النسخة الأعلى Core Ultra X7 358H في نفس جهاز XPS 14 المزود بشاشة OLED، وفق اختبارات Cinebench المتعددة.​

أشارت Notebookcheck إلى أن نتائج Core Ultra 7 355 جاءت قريبة من معالجات أقدم مثل Core Ultra 7 255U وCore Ultra 7 258V من فئة Lunar Lake‑V، مع مكاسب محدودة على مستوى الأداء عامًا بعد عام، ما يجعل النسخة الحالية أقرب لتحديث طفيف أكثر من كونها قفزة كبيرة في السرعة.​

بطاقة الرسوميات المدمجة أبطأ 

أكد التقرير أن المعالج يتضمن بطاقة رسومية مدمجة Intel Graphics 4 Xe3 من جيل Panther Lake، لكنها تقدم أداء أقل من بطاقات الرسوميات المدمجة الأقوى في فئة Panther Lake‑H أو شرائح Arc المنفصلة الموجودة مع معالج Core Ultra X7.​

أوضحت Notebookcheck أن هذا يعني أن نسخة Core Ultra 7 355 مناسبة أكثر لتصفح الويب والعمل المكتبي ومهام الوسائط المتعددة العادية، بينما يظل خيار Core Ultra X7 أو أجهزة أخرى بمعالجات ورسوميات أقوى أنسب لمن يعمل في تحرير الفيديو أو الألعاب الحديثة.​

شاشة IPS سريعة التردد لكن بزمن استجابة بطيء

أشارت المنصة إلى أن شاشة IPS في XPS 14 تدعم تقنية تغيير التردد الديناميكي VRR من 1 إلى 120 هرتز، ما يساعد على توفير الطاقة وتقديم حركة أكثر سلاسة في الاستخدام اليومي، إلا أن زمن استجابة البكسلات (Black‑to‑White وGrey‑to‑Grey) جاء بطيئًا نسبيًا، ما قد يؤدي إلى وضوح ظاهرة الـGhosting في المشاهد السريعة والألعاب.​

أكدت المراجعة أن غياب تغطية DCI‑P3 الكاملة وعدم دعم HDR رسميًا يعني أن هذه الشاشة تتفوق في الأعمال المكتبية والاستخدام العام، لكنها ليست الخيار المثالي لعشاق المحتوى السينمائي أو الأعمال الاحترافية التي تتطلب دقة ألوان سينمائية.​

حرارة وضوضاء مقبولتان مع عمر بطارية قوي

أوضحت Notebookcheck أن نسخة Core Ultra 7 تعمل عادة بدرجات حرارة وضوضاء أقل قليلًا من إصدار Core Ultra X7 الأعلى أداء، لكن الفارق ليس كبيرًا عند الضغط الشديد، حيث ترتفع سرعة المراوح إلى مستويات مسموعة وقد توصف بأنها «حادّة النغمة» في بعض السيناريوهات.​

أشارت المنصة في المقابل إلى أن عمر البطارية يُعد من نقاط القوة في هذا الطراز، إذ حقق نتائج قوية في اختبارات الاستخدام العملي، مستفيدًا من كفاءة منصة Panther Lake واللوحة منخفضة استهلاك الطاقة، ما يجعله خيارًا جيدًا لمن يبحث عن لابتوب متنقل للعمل طوال اليوم.​

سعر يبدأ من 1600 دولار

أكد التقرير أن نسخة Dell XPS 14 Core Ultra 7 355 المتاحة للمراجعة تُباع بسعر يبدأ من نحو 1600 دولار، مع ذاكرة 16 جيجابايت LPDDR5x ثنائية القناة وسعة تخزين SSD تبلغ 512 جيجابايت.​

أوضحت Notebookcheck أن هذه التهيئة تستهدف في الأساس المستخدمين الذين يقدّمون أولوية للتصميم وجودة الشاشة وعمر البطارية على أقصى أداء ممكن في المعالج الرسومي، مثل العاملين في الإنتاجية اليومية والطلاب والمحترفين الذين لا يعتمدون على مهام رسومية ثقيلة.

