تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي
سوريا.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الأوسط
وزير الخارجية الإيراني: لدينا أفكار عملية للتوصل إلى اتفاق عادل في مفاوضات جنيف
الخارجية السعودية تدين قرار الاحتلال تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى أملاك الدولة
أرقام قياسية غير مسبوقة لمصطفى شوبير في أفريقيا.. تفاصيل
لأول مرة.. الجيش الأمريكي ينقل مفاعل نووي جوا
بعد قليل أولى جلسات محاكمة التيك توكر عمر فرج وشقيقه
حكومة الاحتلال توافق على بناء مطار دولي جديد على أطراف قطاع غزة
لو شوفت حد بلغ.. تحذير عاجل لمستخدمي الألعاب النارية
معبر رفح يستعد لاستقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية
بث مباشر | استقبال معبر رفح دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أفكار مبتكرة للسحور.. طرق جديدة لتقديم طبق الجبن في المنزل

ريهام قدري


يظل طبق الجبن أحد الأطباق الأساسية على مائدة السحور، لكنه لا يجب أن يُقدَّم بالطريقة التقليدية كل يوم. بخطوات بسيطة ولمسات مختلفة، يمكن تحويله إلى طبق متنوع وشهي يمنح الأسرة طاقة قبل ساعات الصيام، دون الشعور بالملل. إليكِ أفكارًا جديدة لتحضير الجبن بطرق مختلفة تناسب جميع الأذواق.
 

جبنة بالطماطم وزيت الزيتون

 


طريقة سهلة ومنعشة:
تُقطّع الجبنة البيضاء مكعبات.
تُضاف طماطم مكعبات صغيرة.
يُرش قليل من زيت الزيتون ورشة زعتر أو فلفل أسود.
يمكن إضافة حلقات زيتون لزيادة النكهة.
طبق خفيف يساعد على تقليل الإحساس بالعطش إذا تم الاعتدال في كمية الملح.
 

جبنة بالزعتر على الطريقة الريفية


لمذاق شرقي مميز:
تُهرس الجبنة البيضاء أو القريش بالشوكة.
يُضاف ملعقة زيت زيتون.
يُخلط معها زعتر جاف وحبة البركة.
تُقدّم مع عيش بلدي ساخن.
ويمكن إضافة شرائح خيار للتقديم بشكل صحي أكثر.
 

 جبنة بالفلفل الألوان


لمن يحب الطعم الأقوى:
تُخلط الجبنة مع فلفل ألوان مقطع صغيرًا.
يُضاف قليل من عصير الليمون.
يمكن إضافة رشة شطة خفيفة حسب الرغبة.
فكرة مناسبة لإضفاء لون مبهج على سفرة السحور.
 

 جبنة بالخيار والنعناع
خيار مثالي لمحبي الأطباق المنعشة:


تُخلط جبنة قريش مع خيار مبشور.
يُضاف نعناع طازج مفروم.
توضع ملعقة زبادي لزيادة القوام الكريمي.
طبق خفيف وسهل الهضم.
 

جبنة بالبيض المسلوق
لزيادة القيمة الغذائية:


يُهرس بيض مسلوق جيدًا.
يُخلط مع جبنة بيضاء مفتتة.
تُضاف رشة فلفل أسود وملعقة زبادي.
يُقدَّم كسندوتشات أو بجانب الخبز.
يوفر هذا الطبق بروتينًا مشبعًا يساعد على تحمل ساعات الصيام.


بهذه الطرق البسيطة يمكن تحويل طبق الجبن من عنصر تقليدي إلى وجبة متنوعة ومبتكرة تناسب أجواء السحور، مع الحفاظ على الطعم الشهي والقيمة الغذائية.

