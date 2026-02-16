قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل تشريعية النواب: الدولة تجدد التزامها الأصيل تجاه أسر الشهداء
الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط الجديد.. فيلسوف هندسة الأشغال العامة
القمة الإفريقية تشيد بقيادة الرئيس السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار
تغليظ عقوبة التهرب.. أعضاء النواب: نؤيد تعديلات قانون الخدمة العسكرية
المفوضية الأوروبية: سنشارك في اجتماع مجلس السلام بواشنطن بصفة مراقب
المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
تكريم أبو الغيط في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2026
وزير الخارجية: مهتمون بتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الكينية
حزمة حماية بـ40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة | ومحلل: توسيع مظلة الدعم لهذه الفئات
وزارة الأوقاف تصدر ضوابط جديدة للاعتكاف بالمساجد خلال رمضان 2026| تعرف عليها
التضامن: بناء نموذج تعليم يابانيي في الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات
حصاد مشاركة مصر في القمة الأفريقية| القاهرة تستضيف لقاء تنسيقيا منصف العام
مرأة ومنوعات

أفضل نوع في ياميش رمضان.. فوائد صحية ونصائح قبل الشراء

ريهام قدري

مع اقتراب شهر رمضان، تمتلئ الأسواق بأنواع مختلفة من ياميش رمضان، وتتصدر المكسرات والفواكه المجففة قوائم المشتريات داخل كل بيت، لكن وسط هذا التنوع الكبير، يتساءل كثيرون عن أفضل الأنواع من حيث القيمة الغذائية، وكيف يمكن اختيار المنتج الصحي بعيدًا عن الألوان الصناعية أو الإضافات غير المفيدة.

وإليك أفضل أنواع ياميش رمضان وفوائدها الصحية، إلى جانب نصائح مهمة قبل الشراء.


- عين الجمل يتصدر القائمة

يُعد عين الجمل من أعلى أنواع الياميش قيمة غذائية، لاحتوائه على:

أحماض أوميجا 3 الداعمة لصحة القلب.

مضادات أكسدة قوية.

دهون صحية تساعد على الشعور بالشبع.


وينصح بتناوله بكميات معتدلة نظرًا لارتفاع سعراته الحرارية.


- اللوز.. طاقة وبروتين

يحتوي اللوز على نسبة جيدة من البروتين والألياف، ما يجعله خيارًا مناسبًا بين الإفطار والسحور. كما يساعد في دعم صحة البشرة وتنظيم مستوى السكر في الدم عند تناوله دون إفراط.


- المشمش المجفف.. دعم لصحة العين

يمد الجسم بفيتامين A المهم لصحة العين والبشرة، لكنه قد يكون معالجًا بالكبريت لإعطائه لونًا برتقاليًا زاهيًا، لذا يُفضل اختيار النوع الطبيعي الأقل لمعانًا.


- القراصيا والزبيب.. لتحسين الهضم

تساعد القراصيا في علاج الإمساك الذي قد يعاني منه البعض خلال رمضان، بينما يمنح الزبيب طاقة سريعة لاحتوائه على سكريات طبيعية، مع ضرورة الاعتدال في الكمية.


- نصائح مهمة قبل شراء ياميش رمضان

تجنب المنتجات ذات الألوان الصناعية اللامعة بشكل مبالغ فيه.

اختر الأنواع غير المملحة أو قليلة الملح.

تأكد من خلو المنتج من الرطوبة أو الروائح غير الطبيعية.

خزن الياميش في عبوات محكمة الغلق بعيدًا عن الحرارة.


 

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

