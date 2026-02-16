قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم العربي للاستدامة.. ننشر كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية
هل تعليق الزينة والفوانيس في رمضان بدعة؟.. الإفتاء تجيب
تفاصيل أدوار خالد سرحان بين وننسى اللي كان والمداح| خاص
لقاء الخميسي في رسالة غامضة: فجأة اكتشفت الخداع والكذب والخيانة
مصادر: الغريب محافظا للمنوفية ونقل أبو ليمون لمحافظة بورسعيد
الأعلى للإعلام: وقف برنامج السر في الحدوتة ومنع ظهور مقدمة البرنامج وأحد الضيوف
رئيس هيئة قناة السويس يجتمع مع الخط الملاحي هاباج-لويد لبحث خطط الإبحار المستقبلية
وزير الخارجية يروج للخبرات المصرية أمام رجال الأعمال الكينيين ويستعرض فرص الشراكة
دعم متواصل.. الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ 11 ويدفع بقافلة «زاد العزة» 139
بعد إعتزاله الغناء.. رضا البحراوي يعود من جديد
بعد لقاء مدير الوكالة الذرية بعراقجي.. الخارجية الإيرانية: نتفاوض في جو من الشك وعدم الثقة
بعد انضمام زينة وأبنائها.. شروط الانضمام إلى نقابة الأشراف وتاريخها في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تخريج دورات تدريبية للكوادر الأمنية من دول "الكومنولث" بأكاديمية الشرطة .. صور

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية
مصطفى الرماح

إختتمت بمقر المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة وبالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية الدورات التدريبية أرقام (31)، (32) ،(33) فى مجال "حماية المدنيين بمناطق الصراع" ، "الأمن والسلامة في بيئة العمل الميدانى الخطرة "، "فرقة دور المرأة كعنصر شرطى أو مدنى فى مهام حفظ السلام" لعدد (27) متدرب من الكوادر الأمنية من دول الكومنولث يمثلون عدد (7) دول. 
 

ونقل لهم اللواء دكتور مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة خلال كلمة ألقاها تحيات اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية وإهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات مؤكداً على حرص وزارة الداخلية على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية من دول الكومنولث بما يكفل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمى يسهم فى تحقيق أمن وإستقرار الشعوب.



وقد تلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليماً مواكباً لأحدث المستجدات في مجال التدريب الأمنى بمحاوره المختلفة والذي شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين. كما أعرب الدارسون عن تقديرهم لوزارة الداخلية ممثلة فى المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام كأحد كيانات كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة لما شاهدوه من قدرةٍ فائقة على تزويدهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية والأمنية بإحترافية شديدة سيكون لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمنى.. وفى نهاية الإحتفال تم تكريم المتدربين بمنحهم شهادات التقدير.


يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية لتعزيز محاور التعاون وتبادل الخبرات مع كافة الكيانات الأمنية للدول الصديقة وتطوير برامج التدريب.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على الإرتقاء بقدرات العنصر البشرى فى منظومة العمل الأمنى من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الإهتمام المشترك .


 

المركز المصرى للتدريب عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

إمام عاشور

مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

شوبير

هل المباراة المقبلة بدون جمهور؟.. عقوبات مرتقبة على الأهلي من الكاف

الاهلي

أحمد الشناوي: يجب على الحكم أن يكتب في تقريره اعترافا بأنه أخطأ

ترشيحاتنا

حزب المحافظين

قبل إجراء المؤتمر العام يوم 5 مارس.. 3 مرشحين يخوضون انتخابات رئاسة حزب المحافظين حتى الآن

مجلس النواب

حقوق إنسان النواب تناقش محاور وتوجهات الاستراتيجية الوطنية الثانية 2026–2030

وليد خطاب، عضو مجلس النواب

برلماني: قرارات الحكومة الأخيرة تعكس أولوية المواطن في السياسات الاقتصادية

بالصور

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

المشروم
المشروم
المشروم

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد