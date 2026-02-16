قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي: رفضنا شكوى الجيش الملكي لهذه الأسباب.. وسنضع الحقائق كاملة أمام كاف
أسعار السجائر اليوم في مصر 16 فبراير 2026 بعد الزيادة الجديدة
غارتان في 12 ساعة.. هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان يسفر عن مقتل شخصين
الأربعاء ولا الخميس.. موعد أول شهر رمضان المبارك 2026 .. دار الإفتاء تحسم الجدل
إخلاء سبيل 35 متهما من جماهير الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي
الحكومة: نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي
عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة
إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب
لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية
صحيفة يونانية: أثينا ستشارك في اجتماع مجلس السلام القادم حول غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ختام ناجح للمعسكر الأول لتطوير حكام الصعيد بمشاركة 95 حكمًا ومساعدًا

ختام ناجح للمعسكر الأول لتطوير حكام الصعيد بمشاركة 95 حكمًا ومساعدًا
ختام ناجح للمعسكر الأول لتطوير حكام الصعيد بمشاركة 95 حكمًا ومساعدًا
حسام الحارتي

اختُتم اليوم "الاثنين"، المعسكر الأول لتطوير حكام الصعيد، وأُقيم على مدار 3 أيام، وضم ثلاثة أفواج، الأول أقيم بإستاد الأقصر وضم 35 حكمًا ومساعدًا من محافظات: الأقصر وأسوان وقنا ، بينما ضم كل من الفوجين الثاني والثالث 60 حكمًا ومساعدًا من محافظات: سوهاج ، أسيوط ، الوادي الجديد، المنيا ،البحر الأحمر.

وأقيم المعسكر على مدار يومين في إستاد سوهاج، تحت إشراف الكولومبي أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري، وذلك في إطار خطة اللجنة لمتابعة الحكام بالمحافظات، وتوسيع قاعدة التقييم والاختيار.

وشهد اليوم الختامي، مشاركة الفوج الثالث، الذي ضم 30 حكمًا ومساعدًا، ليصل إجمالي عدد المشاركين في الأفواج الثلاثة إلى 95 حكمًا ومساعدًا في واحد من أكبر تجمعات حكام الصعيد ضمن برنامج الإعداد الحالي.

كان المعسكر قد انطلق بمحافظة الأقصر قبل أن تستكمل فعالياته على مدار يومين بإستاد سوهاج، حيث خضع الحكام لاختبارات لياقة بدنية مكثفة لقياس السرعة والتحمل ومعدلات الجاهزية، إلى جانب تدريبات عملية على أبرز الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، خاصة لمسات اليد والتداخلات داخل وخارج منطقة الجزاء، مع التركيز على حسن التمركز وزوايا الرؤية وسرعة اتخاذ القرار تحت الضغط.

كما ألقى رويز، محاضرات نظرية تناولت أحدث تعديلات قانون اللعبة ومعايير تقييم الأداء ومتطلبات الحكم العصري على المستويين الذهني والسلوكي، مؤكدًا أهمية توحيد التفسيرات التحكيمية بما يحقق الاتساق في القرارات داخل مختلف المسابقات.

وأكد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام أن المعسكر حقق أهدافه الفنية والبدنية، وأسهم في رفع معدلات الجاهزية والانضباط وتوسيع دائرة الاختيار بين حكام الأقاليم، تنفيذًا لإستراتيجية مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، الهادفة إلى دعم الكفاءات التحكيمية، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في مختلف المسابقات.

اتحاد الكرة الحكام تحكيم الصعيد الاتحاد المصري لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

ترشيحاتنا

إنفانتينو

مفاجأة مدوية.. رئيس الفيفا يحصل على جنسية دولة عربية

أياكس

إصابة الركبة تنهي موسم نجم أياكس.. تفاصيل

خالد الغندور

خالد الغندور يفتح النار على نجم الأهلي: مش هيتعلم من أخطائه

بالصور

الطلاق الصامت يتزايد داخل البيوت.. خبراء يفسرون الظاهرة ويحذرون من آثارها النفسية

الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت

منافِسة بورش ماكان.. تسريب صور رانج روفر الجديدة بمواصفات جبارة

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

المزيد