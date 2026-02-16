ختام ناجح للمعسكر الأول لتطوير حكام الصعيد بمشاركة 95 حكمًا ومساعدًا

اختُتم اليوم "الاثنين"، المعسكر الأول لتطوير حكام الصعيد، وأُقيم على مدار 3 أيام، وضم ثلاثة أفواج، الأول أقيم بإستاد الأقصر وضم 35 حكمًا ومساعدًا من محافظات: الأقصر وأسوان وقنا ، بينما ضم كل من الفوجين الثاني والثالث 60 حكمًا ومساعدًا من محافظات: سوهاج ، أسيوط ، الوادي الجديد، المنيا ،البحر الأحمر.

وأقيم المعسكر على مدار يومين في إستاد سوهاج، تحت إشراف الكولومبي أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري، وذلك في إطار خطة اللجنة لمتابعة الحكام بالمحافظات، وتوسيع قاعدة التقييم والاختيار.

وشهد اليوم الختامي، مشاركة الفوج الثالث، الذي ضم 30 حكمًا ومساعدًا، ليصل إجمالي عدد المشاركين في الأفواج الثلاثة إلى 95 حكمًا ومساعدًا في واحد من أكبر تجمعات حكام الصعيد ضمن برنامج الإعداد الحالي.

كان المعسكر قد انطلق بمحافظة الأقصر قبل أن تستكمل فعالياته على مدار يومين بإستاد سوهاج، حيث خضع الحكام لاختبارات لياقة بدنية مكثفة لقياس السرعة والتحمل ومعدلات الجاهزية، إلى جانب تدريبات عملية على أبرز الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، خاصة لمسات اليد والتداخلات داخل وخارج منطقة الجزاء، مع التركيز على حسن التمركز وزوايا الرؤية وسرعة اتخاذ القرار تحت الضغط.

كما ألقى رويز، محاضرات نظرية تناولت أحدث تعديلات قانون اللعبة ومعايير تقييم الأداء ومتطلبات الحكم العصري على المستويين الذهني والسلوكي، مؤكدًا أهمية توحيد التفسيرات التحكيمية بما يحقق الاتساق في القرارات داخل مختلف المسابقات.

وأكد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام أن المعسكر حقق أهدافه الفنية والبدنية، وأسهم في رفع معدلات الجاهزية والانضباط وتوسيع دائرة الاختيار بين حكام الأقاليم، تنفيذًا لإستراتيجية مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، الهادفة إلى دعم الكفاءات التحكيمية، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في مختلف المسابقات.