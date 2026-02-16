تستوجب وقفة حاسمة.. مودرن سبورت لصدى البلد: الأخطاء التحكيمية ظلمتنا ونريد حلولًا واضحة

اكد مصدر داخل نادي مودرن سبورت أن ادارة النادي تعلن استيائها الشديد من الأخطاء التحكيمية المتكررة التي يتعرض لها الفريق خلال مباريات الدوري، والتي كان لها تأثير مباشر على نتائج المباريات ومشوار الفريق في المسابقة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة إلى أن استمرار هذه الأخطاء دون حلول واضحة أصبح أمرًا غير مقبول وغير مبرر ويستوجب وقفة حاسمة لحماية نزاهة المسابقة وحقوق الأندية.

وتابع أن النادي عانى كثيرا من الأخطاء التحكيمية وعلى اثرها فقد العديد من النقاط .

وأتم أن النادي قدم العديد من الشكاوى التحكيمية ولكن لايوجد أي تطور أو حلول واضحة لمعالجة الأخطاء التحكيمية .