ندى موسى عن دورها فى مسلسل "نون النسوة": بجسد دور فتاة بسيطة تسعى لتحقيق أهدافها |خاص

تحدثت الفنانة ندي موسي عن كواليس مشاركتها فى مسلسل “نون النسوة” من بطولة الفنانة مي كساب والذى من المقرر مشاركته فى الموسم الرمضاني ٢٠٢٦.

وقالت ندي موسي فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد”: ان دورها فى مسلسل نون النسوة مختلف لأنه تجسد دور فتاة بسيطة تدعي نعمة وتسكن فى احدى المناطق الشعبية وتسعى لتحقيق كل ما تتمناه وتواجه تحديات وعقبات كثيرة حتى تتمكن من العيش بشكل افضل.

واضافت ندى موسي: ان بالرغم ان الدور بعيد عن شخصيتها الواقعية تماما وعن ما قدمته من قبل إلا انها تحمست له بسبب الحبكة الدرامية لأن المسلسل قصته اجتماعية تماما وتحمل طابع لايت كوميدي.

مسلسل نون النسوة

مسلسل "نون النسوة" ينتمي إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، ويطرح عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع الشعبي في إطار درامي مشوق.

أبطال مسلسل نون النسوة

ويشارك في بطولة مسلسل نون النسوة إلى جانب مي كساب وندى موسى كل من محمد جمعة وأحمد الرافعي، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل نون النسوة تفاعلاً واسعًا مع انطلاق عرضه، خاصة في ظل الشعبية التي يتمتع بها أبطاله، إلى جانب الطابع الاجتماعي القريب من واقع الشارع المصري.