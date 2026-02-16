ليتشي يفوز بثنائية على كالياري في الدوري الإيطالي

فاز فريق ليتشي على نظيره كالياري، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 25 ببطولة الدوري الإيطالي.

وجاءت ثنائية عمري جندلمان ويليير رمضاني في الدقيقتين 64، 76.

تشكيل كالياري

حراسة المرمى: كابريلي

خط الدفاع: زابا - مينا - بيدرو - أوبرت

خط الوسط: باليستيرا - أدوبو - سليمانا - إدريسي.

خط الهجوم: إسبوزيتو - بافوليتي.

تشكيل ليتشي

حراسة المرمى: فالكون

خط الدفاع: فيجا - جاسبار - جابرييل - جالو.

خط الوسط: كوليبالي - رمضاني - جندلمان.

خط الهجوم: بيروتي - شديرة - سوتيل.

ويحتل فريق كالياري المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة، فيما يأتي فريق ليتشي في المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة.