في يوم رؤية هلال رمضان.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء
26 فبراير .. آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
النيل منفعة مشتركة..وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى رئيس كينيا
صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة
موسكو: إسقاط 76 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
الجو هيقلب.. أمطار وانخفاض مفاجئ فى الحرارة يضرب البلاد الساعات القادمة
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
ترامب يحذر من كارثة بيئية بعد تسرب مياه الصرف الصحي إلى نهر بوتوماك
قمة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية
رصد إلكتروني.. كيف تحولت استغاثات السوشيال ميديا لطوق نجاة لـ6 حالات إنسانية بـ6 محافظات؟
اليوم.. ريال مدريد يصطدم ببنفيكا في مواجهة أوروبية حاسمة

ريال مدريد
رباب الهواري

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لخوض اختبار قوي ومصيري مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، حيث يواجه نظيره بنفيكا البرتغالي في لقاء مرتقب يحمل طابعًا خاصًا بين الفريقين.

وتُقام المباراة على ملعب “النور” في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك ضمن ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من البطولة، في مواجهة يسعى خلالها كل طرف لحسم الأفضلية قبل مباراة العودة.

ذكريات مؤلمة لريال مدريد أمام بنفيكا

وتأتي هذه المباراة وسط رغبة واضحة من ريال مدريد في الثأر الكروي، بعدما التقى الفريقان سابقًا في الجولة الثامنة من مرحلة الدوري بدوري الأبطال، وتمكن بنفيكا وقتها من تحقيق فوز مثير على النادي الملكي.

ونجح فريق بنفيكا بقيادة المدرب جوزيه مورينيو في الفوز بنتيجة 4-2، في لقاء شهد أحداثًا درامية، أبرزها تسجيل حارس المرمى تروبين هدفًا مفاجئًا ومثيرًا في شباك ريال مدريد، ليصبح أحد أبرز مشاهد البطولة هذا الموسم.
 

ريال مدريد بقيادة أربيلوا يبحث عن رد الاعتبار

يدخل ريال مدريد المباراة تحت قيادة المدرب أربيلوا، واضعًا هدفًا واضحًا وهو تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل مواجهة الإياب المنتظرة على ملعب “سانتياجو برنابيو”، حيث يأمل الفريق في استعادة هيبته الأوروبية ومواصلة مشواره نحو اللقب.
 

بنفيكا يتمسك بالحلم الأوروبي

في المقابل، يطمح بنفيكا لمواصلة عروضه القوية، وتحقيق انتصار جديد على ريال مدريد يمنحه أفضلية كبيرة قبل لقاء العودة، ويقربه من حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

موعد مباراة ريال مدريد وبنفيكا اليوم

تنطلق المباراة في تمام 10:00 مساءً بتوقيت مصر، و11:00 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبنفيكا

تُذاع المواجهة عبر شاشة beIN Sports HD1


 

