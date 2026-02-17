الأنبا لوقا يدشن أول كنيسة قبطية في كوت دي ڤوار | صور

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في دولة كوت دي ڤوار، بتدشين أول كنيسة قبطية بالعاصمة أبيدچان، وذلك بيد نيافة الأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا وبحضور القمص داود لمعي كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بمصر الجديدة، والقس موسى عبيد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقوي القديس الأنبا موسى بستلا دي ماري، إلى جانب كاهن الكنيسة القبطية بأبيدچان القس مينا ويصا.

كان نيافة الأنبا لوقا قد وصل مطار أبيدچان يوم الأربعاء الماضي وكان في استقباله السفير شريف سيف سفير مصر في كوت دي ڤوار.

و أمس، في تذكار دخول السيد المسيح الهيكل، تم تدشين الكنيسة على اسم القديس مار مرقس الرسول، بحضور السفير المصري وممثلين عن السلطات الرسمية بدولة كوت دي ڤوار.

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية متواجدة في كوت ديفوار منذ عام ١٩٩٩ بينما تم وضع حجر الأساس للكنيسة المتنيح نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب أفريقيا والقس يوحنا رمزي كاهن كوت دي ڤوار وقتذاك.