مهنئا الرئيس السيسي بشهر رمضان.. هشام بدوي: مدكم الله بعونه لرفعة هذا الوطن
دعاء رؤية هلال شهر رمضان.. سنة نبوية مأثورة احرص عليها
قوات الاحتلال تشرع في هدم منشآت زراعية بـ عرب الجهالين شرقي القدس
ماكرون يصل إلى الهند في زيارة رسمية تركز على التعاون بمجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي
سباليتي: لن نسمح لجالطة سراي بالفوز على يوفنتوس في اسطنبول
الوزراء في "تقديرات مستقبلية": زخم عالمي للعملات الرقمية ومصر تدرس إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030
وزير التعليم يتابع تسليم الكتب بالمدارس..ويؤكد: سنتابع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 11 جنديا في هجوم على نقطة تفتيش شمال غرب البلاد
روسيا تهاجم أوكرانيا بـ 29 صاروخا و396 مسيرة قبل محادثات جنيف
البانيه بـ 230.. قائمة أسعار الدواجن اليوم قبل رمضان
هلال رمضان 2026 وكسوف الشمس.. هل يجعل أول أيام رمضان الخميس؟
"ليلة بلا أهداف" تتحول إلى ملف ساخن في كاف.. لجنة الانضباط تعلن موعد حسم أزمة الأهلي والجيش الملكي
الصحة» تعلن إطلاق خدمة «الفترات البينية» لإنهاء الزحام في عيادات التأمين الصحي

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء تطبيق خطة تشغيلية موسعة في العيادات الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، لاستغلال الفترات البينية من الساعة 12 ظهرًا وحتى 4 مساءً، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتطوير منظومة الخدمات الطبية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

 تهدف هذه الخطوة إلى تعظيم الاستفادة من المنشآت الطبية والموارد البشرية في تقديم خدمة متميزة لأصحاب الأمراض المزمنة، لتحسين جودة المتابعة الدورية للحالات المزمنة، والعمل على تقليل التكدس في الفترات الصباحية، بما يحقق أعلى معدلات الرضا لدى المنتفعين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الأولى ستنطلق تجريبيا لمدة شهر في عدة فروع تشمل عيادات مدينة نصر والدقي، وفروع القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، وأسيوط، وشمال غرب الدلتا. 

 

تفعيل «نظام ساعات العمل المرنة

وأضاف «عبدالغفار» أن الخطة تشمل تفعيل «نظام ساعات العمل المرنة» في الأقسام المعاونة كالصيدليات والمعامل والأشعة لضمان تكامل الخدمة خلال ساعات العمل الإضافية، مؤكدًا متابعة الوزارة عن كثب لمؤشرات الأداء وقياس متوسط زمن الانتظار لضمان كفاءة التشغيل.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، إلى أن الهيئة بدأت تخصيص عيادات في تخصصات الباطنة، والقلب، والعظام، والممارس العام، للعمل خلال الفترة البينية، مع إتاحة الحجز الإلكتروني واليدوي لتنظيم دخول المرضى.

 وفي سياق متصل، أعلن رئيس الهيئة إطلاق حملة «لا ينتظر» والتي تتضمن وضع ملصق خاص على بطاقة التأمين الصحي لأصحاب الأمراض المزمنة، تمنحهم الأولوية في الكشف الطبي وصرف العلاج وخدمة العملاء، مشيرا إلى اعتزام الهيئة التوسع في هذه التجربة لتشمل كافة فروع الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بناءً على تقارير المتابعة اليومية والنتائج التشغيلية للمرحلة الأولى.

