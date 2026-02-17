مدرب أوتوهو الكونغولي: مواجهة الزمالك شرف لنا.. وصيام لاعبيه قد يمنحنا أفضلية

أعرب ‏سيكو سيك المدير الفني لنادي أوتوهو دوبو من الكونغو برازافيل، عن سعادته بمواجهة الزمالك في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا أن اللقاء يمثل تحديًا كبيرًا لفريقه.

وقال سيك في تصريحات صحفية: "من دواعي سروري مواجهة نادٍ تاريخي مثل الزمالك، نحن نلعب أمام فريق يُعد من أكبر الأندية في إفريقيا".

وأضاف مدرب أوتوهو أن توقيت المباراة قد يمنح فريقه فرصة إضافية، مشيرًا إلى أن صيام لاعبي الزمالك قد يشكل ميزة نسبية لفريقه إذا تم استغلاله بالشكل الصحيح.

وتعكس تصريحات المدرب الكونغولي احترامه الكبير للزمالك، مع تأكيده في الوقت نفسه سعيه لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد عمالقة الكرة الإفريقية.