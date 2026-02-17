أحمد فيلو يهدي أغنية جديدة لمسلسل «الكينج» لمحمد عادل إمام

طرح مطرب المهرجانات أحمد فيلو أغنية جديدة بعنوان«دماغ شغالة مبنامشي»، وهي من كلمات حازم اكس، وألحان وغناء أحمد فيلو، وتوزيع فلسطيني، لمسلسل الكينج من بطولة محمد عادل إمام .



من المنتظر أن يُعرض مسلسل «الكينج» عبر شاشة MBC مصر وMBC 5، بالإضافة إلى إتاحته رقميًا عبر منصة شاهد، ما يتيح له الوصول إلى جمهور واسع داخل مصر وخارجها.

أحداث المسلسل



تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.



كشف محمد عادل إمام أن أحداث المسلسل لا تقتصر على قصة حب واحدة، بل تتشابك فيها أكثر من علاقة عاطفية، في أجواء تذكر بروح مسلسل «الحاج متولي» للنجم الراحل نور الشريف، لكن برؤية معاصرة وشخصية جديدة تحمل اسم حمزة الدباح.



العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.

